Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

  • 8 май 2026 | 17:33
  • 4123
  • 6
Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

Капитанът на световния шампион Аржентина Лионел Меси посочи кои други отбори възприема като фаворити за титлата на Мондиал 2026, признавайки, че някои от тях се намират в по-добра форма от “Албиселесте”. Това той заяви в интервю за аржентинския телевизионен водещ Хоакин Алварес, пред когото говори по най-различни теми.

“Трябва да разберем, че има други фаворити, които са по-напред от нас и ще пристигнат в по-добра форма. Франция отново изглежда доста силна и има толкова много играчи на топ ниво. Също така Испания и Бразилия, която не е в най-добрата си форма от известно време, но винаги е сред претендентите. Мисля, че Португалия също има много конкурентоспособен отбор.

Конкуренцията ми с Кристиано Роналдо е нещо естествено в света на футбола. Все пак аз бях в Барселона, а той - в Реал Мадрид, като се съревновавахме както на колективно, така и на индивидуално ниво. Така че хората постоянно ни сравняват. Но нашите взаимоотношения винаги са били добри и уважителни, като всичко помежду ни е изцяло на спортно ниво. Не сме се срещали често, освен на мачове или церемонии за награди, но винаги сме били в добри взаимоотношения. Сега всеки от двама ни е в различен етап от живота си, но в миналото имахме едно красиво спортно съперничество.

Не мога да бъда много обективен при въпроса дали Неймар трябва да играе на Световното първенство, защото той ми е приятел. Разбира се, ще се радвам, ако участва в турнира. Надявам се да му се случват хубави неща, защото той го заслужава. На всеки Мондиал ни се иска да играят най-добрите футболисти, а Ней винаги ще бъде сред тях, докато е на терена.

Искам да побеждавам във всичко. Дори не давам на децата ми да ме побеждават на видеоигри. Просто съм си такъв и именно това ме доведе до това да постигна всички мои успехи. Не умея да губя, но точно това ме е направило човека, който съм.

Не, определено не ме е страх да навърша 40 години. За мен възрастта не е от значение, стига да мога да правя това, което обичам, и да се чувствам в добра физическа форма. По отношение на английския език, аз го разбирам и мога да го говоря малко, но писането ми е по-трудно. Антонела (съпругата му - б.р.) обаче е отлична с английския”, сподели Меси.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

Спалети: Искаме да покажем същата игра от предишния мач, нека не се оправдаваме с малшанс

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 985
  • 0
Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

Еди Хау не вярва, че интересът на Байерн към Гордън ще се отрази на играта му

  • 8 май 2026 | 14:10
  • 780
  • 2
Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

Треньорът на Жирона е фаворит за нов наставник на Аякс

  • 8 май 2026 | 14:09
  • 813
  • 0
Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

Рууни е изненадан от решението на Тухел да не вика Александър-Арнолд

  • 8 май 2026 | 13:35
  • 1867
  • 0
Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

Матиас Гинтер: Предстои най-важният двубой в историята на Фрайбург

  • 8 май 2026 | 13:26
  • 857
  • 0
Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

Луис Енрике организирал купон за играчите и треньорите на ПСЖ, но не присъствал на него

  • 8 май 2026 | 13:19
  • 2015
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

  • 8 май 2026 | 18:55
  • 532
  • 0
Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

  • 8 май 2026 | 17:32
  • 6684
  • 25
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 15964
  • 59
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 26576
  • 106
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 11426
  • 39
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 27062
  • 17