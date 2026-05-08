Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

Капитанът на световния шампион Аржентина Лионел Меси посочи кои други отбори възприема като фаворити за титлата на Мондиал 2026, признавайки, че някои от тях се намират в по-добра форма от “Албиселесте”. Това той заяви в интервю за аржентинския телевизионен водещ Хоакин Алварес, пред когото говори по най-различни теми.
“Трябва да разберем, че има други фаворити, които са по-напред от нас и ще пристигнат в по-добра форма. Франция отново изглежда доста силна и има толкова много играчи на топ ниво. Също така Испания и Бразилия, която не е в най-добрата си форма от известно време, но винаги е сред претендентите. Мисля, че Португалия също има много конкурентоспособен отбор.
Конкуренцията ми с Кристиано Роналдо е нещо естествено в света на футбола. Все пак аз бях в Барселона, а той - в Реал Мадрид, като се съревновавахме както на колективно, така и на индивидуално ниво. Така че хората постоянно ни сравняват. Но нашите взаимоотношения винаги са били добри и уважителни, като всичко помежду ни е изцяло на спортно ниво. Не сме се срещали често, освен на мачове или церемонии за награди, но винаги сме били в добри взаимоотношения. Сега всеки от двама ни е в различен етап от живота си, но в миналото имахме едно красиво спортно съперничество.
Не мога да бъда много обективен при въпроса дали Неймар трябва да играе на Световното първенство, защото той ми е приятел. Разбира се, ще се радвам, ако участва в турнира. Надявам се да му се случват хубави неща, защото той го заслужава. На всеки Мондиал ни се иска да играят най-добрите футболисти, а Ней винаги ще бъде сред тях, докато е на терена.
Искам да побеждавам във всичко. Дори не давам на децата ми да ме побеждават на видеоигри. Просто съм си такъв и именно това ме доведе до това да постигна всички мои успехи. Не умея да губя, но точно това ме е направило човека, който съм.
Не, определено не ме е страх да навърша 40 години. За мен възрастта не е от значение, стига да мога да правя това, което обичам, и да се чувствам в добра физическа форма. По отношение на английския език, аз го разбирам и мога да го говоря малко, но писането ми е по-трудно. Антонела (съпругата му - б.р.) обаче е отлична с английския”, сподели Меси.
