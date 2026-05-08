Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

Капитанът на световния шампион Аржентина Лионел Меси посочи кои други отбори възприема като фаворити за титлата на Мондиал 2026, признавайки, че някои от тях се намират в по-добра форма от “Албиселесте”. Това той заяви в интервю за аржентинския телевизионен водещ Хоакин Алварес, пред когото говори по най-различни теми.

“Трябва да разберем, че има други фаворити, които са по-напред от нас и ще пристигнат в по-добра форма. Франция отново изглежда доста силна и има толкова много играчи на топ ниво. Също така Испания и Бразилия, която не е в най-добрата си форма от известно време, но винаги е сред претендентите. Мисля, че Португалия също има много конкурентоспособен отбор.

🚨 Leo Messi the World Cup: “We have to understand that there are other favorites ahead of us, teams that are arriving in better form.



"France are looking very strong once again, with so many top-level players.Spain too, Brazil, even though they haven’t been at their best for a… pic.twitter.com/AJeRvMWhGJ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026

Конкуренцията ми с Кристиано Роналдо е нещо естествено в света на футбола. Все пак аз бях в Барселона, а той - в Реал Мадрид, като се съревновавахме както на колективно, така и на индивидуално ниво. Така че хората постоянно ни сравняват. Но нашите взаимоотношения винаги са били добри и уважителни, като всичко помежду ни е изцяло на спортно ниво. Не сме се срещали често, освен на мачове или церемонии за награди, но винаги сме били в добри взаимоотношения. Сега всеки от двама ни е в различен етап от живота си, но в миналото имахме едно красиво спортно съперничество.

• "Was the rivalry between you and Cristiano real or just media hype?"



🚨 Leo Messi: "It's something natural in the world of football. I was at Barcelona and he was at Real Madrid, and we were competing for everything both collectively and individually, so people were always… pic.twitter.com/gaKJEYn9OC — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026

Не мога да бъда много обективен при въпроса дали Неймар трябва да играе на Световното първенство, защото той ми е приятел. Разбира се, ще се радвам, ако участва в турнира. Надявам се да му се случват хубави неща, защото той го заслужава. На всеки Мондиал ни се иска да играят най-добрите футболисти, а Ней винаги ще бъде сред тях, докато е на терена.

🚨❤️ Leo Messi: “If Neymar has to go to the World Cup? I can’t be very objective, he’s a FRIEND. Obviously, I would LOVE for him to go and for good things to happen to him because he deserves it.



"At World Cups, we always want the best players to be there and Ney, as long as… pic.twitter.com/phNMQIbxnE — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026

Искам да побеждавам във всичко. Дори не давам на децата ми да ме побеждават на видеоигри. Просто съм си такъв и именно това ме доведе до това да постигна всички мои успехи. Не умея да губя, но точно това ме е направило човека, който съм.

🚨🇦🇷 Leo Messi: “I like winning at everything! I don't even let my sons win in video games…”.



“That’s just the way I am, and it’s what led me to achieve everything I’ve achieved. I don't know how to lose, but that’s what made me who I am”, told @polloalvarezok. pic.twitter.com/B2noFRohMo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Не, определено не ме е страх да навърша 40 години. За мен възрастта не е от значение, стига да мога да правя това, което обичам, и да се чувствам в добра физическа форма. По отношение на английския език, аз го разбирам и мога да го говоря малко, но писането ми е по-трудно. Антонела (съпругата му - б.р.) обаче е отлична с английския”, сподели Меси.

Leo Messi: ""If I fear reaching forty? No, absolutely not, age doesn't matter to me as long as I can continue doing what I love and feel that I'm in good physical shape." @polloalvarezok pic.twitter.com/u7X4qMTH1Q — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 8, 2026

