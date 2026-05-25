Меси уплаши всички, следващите дни ще са определящи

Една от най-големите звезди на световния футбол, Лионел Меси, уплаши всички, след като напусна принудително терена при победата на Интер Маями с 6:4 над Филаделфия Юниън. Бившата звезда на Барселона има проблем с подколянното сухожилие, а в родната му Аржентина всички очакват силно притеснени следващите няколко дни, когато той ще трябва да премине медицински изследвания преди да се изясни състоянието му.

Интер Маями спечели луд мач с десет гола, но загуби Меси

След като асистира за два от четирите гола на Маями през първото полувреме, Меси се хвана за крака в 73-ата минута след изпълнение на пряк свободен удар. Той беше заменен от Матео Силвети и се отправи право в тунела без помощ от медицински персонал. Меси, който е участвал в пет Световни първенства, заяви, че ще играе в турнира само ако е напълно здрав. Аржентина започва защитата на титлата си на Световното първенство срещу Алжир след малко повече от три седмици на 16 юни.

Снимки: Gettyimages