  МЛС лиши Меси от хеттрик

МЛС лиши Меси от хеттрик

МЛС лиши Меси от хеттрик

Лионел Меси беше в основата на нова убедителна победа на Интер Маями в Мейджър Лийг Сокър. След като преди няколко дни "чаплите" се наложиха с 4:2 срещу Торонто, тази нощ тимът, воден от Гийермо Ойос, спечели гостуването си на Синсинати с 5:3, а Меси реализира два от головете.

Меси можеше да стане автор на хеттрик срещу името си, но от МЛС "отнеха" един от головете му заради лек рикошет във вратаря на Синсинати Роман Челентано. В крайна сметка, попадението беше записано като автогол на стража.

В 6-ата минута гол на Меси беше отменен за засада. Аржентинската звезда откри резултата в средата на полувремето, когато наказа груба грешка на защитника на Синсинати Мат Миазга. Бранителят на домакините се опита да изчисти топката, но я изрита в Меси, а от неговия крак тя влетя в мрежата.

Синсинати изравни в 41-вата минута с точно изпълнена дузпа от Ауеке Денкей, а в началото на втрото полувреме осъществи пълен обрат с попадение на Павел Буха. Четвърт час по-късно Меси засече добро центриране от левия фланг и не остави шансове на Челентано. Това беше гол номер 909 в кариерата на световния шампион.

В 62-рата минута Луис Суарес уцели гредата, а в ответната атака Евандер Ферейра заби трети гол за домакините. За 3:3 се разписа резервата на гостите Матео Силвети (79') след пас на Меси. Не след дълго Челентано изпусна топката и Херман Бертераме я довкара във вратата, а секунди преди изтичането на редовното време Меси сложи точка на спора. Легендата на Барселона стреля в гредата, топката се отклони от гърба на Челентано и премина голлинията.

С успеха Интер Маями се утвърди на второто място в Източната конференция с 25 точки. Лидер с 27 пункта е Нешвил.

Снимки: Gettyimages

