Каземиро отива при Меси в Интер Маями

Интер Маями е предпочитаната дестинация за Каземиро и клубът от MLS е близо до осигуряване на подписа на ветерана полузащитник от Манчестър Юнайтед, който вече обяви напускането си в края на договора, според The Athletic. Източници, близки до процеса, посочват, че въпреки интереса на ЛА Галакси, желанието на играча вероятно ще надделее.

Въпреки това, трансферът е изправен пред значително регулаторно препятствие. ЛА Галакси притежават правата за откриване на Каземиро – механизъм на MLS, който им дава приоритет при преговорите. Клубът от Лос Анджелис е провел няколко разговора с играча и неговите представители, като дори е представил множество предложения за договор с надеждата да го убеди да се присъедини към тях в Калифорния. Това правило цели именно да предотврати едновременни преговори на няколко клуба от MLS за един и същ спортист.

Въпросът с правата за откриване все още не е решен. Обикновено тези задънени улици се разрешават чрез финансово обезщетение. Прецедент се случи преди две години с Марко Ройс: Шарлът ФК притежаваше правата му и предложи повече пари, но играчът избра ЛА Галакси, които платиха 400 хиляди евро на Шарлът, за да сключат сделката.

Друго предизвикателство за Интер Маями е въпросът със заплатите. Клубът няма свободна позиция за „Определен играч“ (Designated Player), което означава, че договорът на Каземиро ще трябва да бъде под 2 милиона евро през този сезон, освен ако някой от настоящите DP (Лионел Меси, Родриго Де Пол или Герман Бертераме) не напусне. Любопитно е, че и ЛА Галакси също нямат свободна позиция за DP.

Решението може да бъде чрез договорна структура, подобна на тази, използвана с Жорди Алба през 2023 г. Интер Маями може да предложи договор с негарантирана опция, която би издигнала Каземиро до статут на DP, веднага щом се освободи място в отбора.

На 34 години, Каземиро идва от силен сезон в Манчестър Юнайтед, където отбеляза девет гола в 33 мача като титуляр, бидейки ключов за третото място в лигата и последващата квалификация за Шампионската лига. Полузащитникът, който има 84 мача за националния отбор на Бразилия, също беше повикан от Карло Анчелоти за Световното първенство това лято.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages