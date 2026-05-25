Алегри: Никой не очакваше такава загуба, но това е спортът

  • 25 май 2026 | 06:36
  • 1029
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри опита да погледне философски на загубата с 1:2 от Каляри в последния кръг на Серия "А". Това поражение бе изключително болезнено за "росонерите", защото ги изхвърли от топ 4 от Шампионската лига. Той призна, че никой не е очаквал тази загуба, но все пак отказа да разкритикува играчите си и ги похвали за себераздаването.

„За съжаление, сега не можем да променим резултата. Когато загубим пет домакински мача по начина, по който го направихме, се озоваваме в тази позиция. Започна добре, мислехме, че повеждайки в резултата, той е в кърпа вързан, но не беше така и се защитавахме много зле, особено при първия гол. Нямам за какво да упреквам момчетата си, те направиха абсолютно всичко възможно, за да се класират за Шампионската лига“, заяви Алегри.

„В този момент съм разочарован, ядосан, защото пропуснахме Шампионската лига. След като победихме Дженоа миналата седмица, никой не очакваше такава загуба. За съжаление, това е спортът, трябва да го приемем. Трябва да оценим целия сезон, не мога да упрекна момчетата си за нищо, те дадоха всичко необходимо на терена през цялата година. Не знам какво се случи, със сигурност допуснахме грешки по време на тези загуби, но бяхме върнали ситуацията в релси срещу Дженоа. Когато се оценява краят на един сезон, е естествено резултатите да те карат да виждаш нещата по различен начин, но трябва да сме трезвомислещи, когато гледаме цялостната картина“, допълни специалистът.

Милан се размина с ШЛ след невиждан крах срещу удобен съперник

Липсата на решителност отдавна е проблем за Милан, дори преди Алегри да пристигне миналото лято.

„Бяхме твърде пасивни и при двата гола на Каляри, а това не се беше случвало преди. Справихме се по-добре с Дженоа, но тази вечер имаше повече напрежение и не успяхме да обърнем мача“, каза още наставникът.

Накрая той бе помолен да коментира бъдещето си начело на Милан.

„Не знам за бъдещето, в момента мислите ми са насочени единствено към липсата на резултати. Естествено, цялата година трябва да бъде оценена, бяха направени грешки, но няма смисъл да говорим за това сега“, завърши Алегри.

Снимки: Gettyimages

