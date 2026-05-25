Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени

От Милан завъртяха голямата метла след вчерашния провал и обявиха едновременна раздяла с досегашния треньор Масимилиано Алегри, изпълнителния директор Джорджо Фурлани, спортния директор Игли Таре и техническия директор Джефри Монкада. От клуба благодариха изрично на всеки един от досегашните шефове и наставника. В официалната позиция на тима обясняват своето разочарование от пропуснатата възможност за класиране в зона Шампионска лига, след като “росонерите” заемаха първите позиции в по-голямата част от сезона, но слабото представяне в последните няколко седмици и поражението от Каляри вчера в крайна сметка доведоха до неочакван крах.

„Росонерите“ се нуждаеха само от точка, за да си гарантират място в четворката и класиране за Шампионската лига преди последния кръг на сезона в Серия А, тъй като имаха преднина от две точки и по-добър баланс в директните си срещи от Комо, но в крайна сметка изненадващото поражение от Каляри струва скъпо на миланския гранд. Алегри ръководеше 42 състезателни мача този сезон, в резултат на които завърши с 22 победи, 10 равенства и 10 загуби.

Местните медии допълват, че собственикът на тима Джери Кардинали и съветникът Златан Ибрахимович ще поемат прякото управление на клуба в момента, а в официалното съобщение се казва, че обществеността ще бъде своевременно информирана за следващите назначения. Сега Кардинале и Ибрахимович ще работят, за да подберат изцяло нова структура за клуба, включваща треньор, спортен директор и главен изпълнителен директор. Фурлани беше част от борда на директорите от 2019 г., а след това стана главен изпълнителен директор през 2022 г., като на практика представляваше бившите собственици на клуба Elliott Management.

