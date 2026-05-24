Макс Алегри на вечеря със спортния директор на Наполи

  • 24 май 2026 | 13:37
Спортният директор на Наполи Джовани Мана е бил на вечеря в Милано с наставника на Милан Масимилиано Алегри. Според Calciomercato.it „партенопеите“ са отправили директно запитване към треньора в търсене на заместник на Антонио Конте, чието напускане изглежда много вероятно.

Смята се, че срещата е била улеснена от общото минало на двамата в Ювентус, където те са изградили близки работни отношения.

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис отдавна е почитател на Алегри. Шесткратният шампион на Серия А беше близо до това да поеме клуба поне в два предишни случая, като последният беше миналото лято преди Конте да реши да остане, а Милан да действа бързо.

Този ход на Наполи идва в особено деликатен момент за Милан, където очакваното напускане на изпълнителния директор Джорджо Фурлани създаде нова несигурност около цялата ръководна структура на клуба.

Въпреки че хаосът при „росонерите“ може да тласне Алегри към изхода, позицията му също се заздрави през последните дни. Договорът му е до 2027 г. и ще бъде автоматично удължен до 2028 г., ако днес Милан си осигури класиране за Шампионската лига.

Въпреки това се твърди, че постът на селекционер на националния отбор на Италия, за който се спряга името на Роберто Манчини като фаворит, също представлява значителен личен интерес за тосканския треньор. Тази възможност може да се окаже с по-висок приоритет за него, ако реши да се оттегли временно от клубния футбол.

