Милан уволнява Алегри до края на деня

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри ще бъде уволнен още днес, след като “росонерите” вчера се провалиха и не успяха да се за класират в Шампионската лига в последния кръг от сезона, твърдят множество италиански медии. Водещи медии като “Скай Спорт Италия” и “Медиасет” са единодушни, че решението вече е взето от собственика на клуба Джери Кардинале. Очаква се Алегри да бъде информиран за уволнението си по-късно днес, след което ще последва и официално съобщение от клуба.

Босът на Милан ще уволнява наред след фиаското

Масимилиано Алегри пое отбора едва миналото лято, което бе вторият му престой в клуба след периода от 2010 г. до януари 2014 г. В определени периоди Милан се движеше почти наравно с водещите тимове и бе сочен дори за претендент за Скудетото, но в крайна сметка срив в последните седмици на сезона доведе до свличане чак до петата позиция след домакинска загуба от Каляри. Под ръководството на наставника през този сезон отборът изигра 42 официални мача, в които записа 22 победи, 10 равенства и 10 поражения.

Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус

Очаква се неговото напускане да бъде част от по-широка реорганизация в цялата клубна йерархия, като се предполага, че само Кардинале и специалният съветник Златан Ибрахимович ще запазят постовете си. Президентът Паоло Скарони вероятно ще остане, но ще се фокусира единствено върху проекта за нов стадион. Изпълнителният директор Джорджо Фурлани, спортният директор Игли Таре и главният скаут Джефри Монкада също се очаква да напуснат през лятото. “Кориере дело Спорт” твърди, че Кардинале и Ибрахимович търсят треньор с профила на Сеск Фабрегас, който да налага по-атакуващ и проактивен стил на игра Самият Алегри пък е силно свързван с треньорския пост в Наполи, като спекулациите започнаха още преди срива на „росонерите“.

Снимки: Gettyimages