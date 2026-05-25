Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан уволнява Алегри до края на деня

Милан уволнява Алегри до края на деня

  • 25 май 2026 | 18:35
  • 388
  • 1

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри ще бъде уволнен още днес, след като “росонерите” вчера се провалиха и не успяха да се за класират в Шампионската лига в последния кръг от сезона, твърдят множество италиански медии. Водещи медии като “Скай Спорт Италия” и “Медиасет” са единодушни, че решението вече е взето от собственика на клуба Джери Кардинале. Очаква се Алегри да бъде информиран за уволнението си по-късно днес, след което ще последва и официално съобщение от клуба.

Босът на Милан ще уволнява наред след фиаското
Босът на Милан ще уволнява наред след фиаското

Масимилиано Алегри пое отбора едва миналото лято, което бе вторият му престой в клуба след периода от 2010 г. до януари 2014 г. В определени периоди Милан се движеше почти наравно с водещите тимове и бе сочен дори за претендент за Скудетото, но в крайна сметка срив в последните седмици на сезона доведе до свличане чак до петата позиция след домакинска загуба от Каляри. Под ръководството на наставника през този сезон отборът изигра 42 официални мача, в които записа 22 победи, 10 равенства и 10 поражения.

Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус
Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус

Очаква се неговото напускане да бъде част от по-широка реорганизация в цялата клубна йерархия, като се предполага, че само Кардинале и специалният съветник Златан Ибрахимович ще запазят постовете си. Президентът Паоло Скарони вероятно ще остане, но ще се фокусира единствено върху проекта за нов стадион. Изпълнителният директор Джорджо Фурлани, спортният директор Игли Таре и главният скаут Джефри Монкада също се очаква да напуснат през лятото. “Кориере дело Спорт” твърди, че Кардинале и Ибрахимович търсят треньор с профила на Сеск Фабрегас, който да налага по-атакуващ и проактивен стил на игра Самият Алегри пък е силно свързван с треньорския пост в Наполи, като спекулациите започнаха още преди срива на „росонерите“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

  • 25 май 2026 | 16:32
  • 5552
  • 3
Намирам се в много добър момент, радва се Давид Рая

Намирам се в много добър момент, радва се Давид Рая

  • 25 май 2026 | 16:03
  • 1145
  • 0
Уест Хам ще освободи Нуно Еспирито Санто всеки момент

Уест Хам ще освободи Нуно Еспирито Санто всеки момент

  • 25 май 2026 | 15:40
  • 1901
  • 4
Кандидатът за президент на Реал: Нека членовете да не се страхуват

Кандидатът за президент на Реал: Нека членовете да не се страхуват

  • 25 май 2026 | 15:18
  • 836
  • 0
Де ла Фуенте: Не избирам националите в зависимост кой къде играе

Де ла Фуенте: Не избирам националите в зависимост кой къде играе

  • 25 май 2026 | 14:49
  • 4655
  • 6
Бруно Фернандеш отговори остро на критиките на Рой Кийн след подобрения рекорд

Бруно Фернандеш отговори остро на критиките на Рой Кийн след подобрения рекорд

  • 25 май 2026 | 14:48
  • 7175
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив 1:1 Ботев, страхотен гол на Коко Илиев отмениха гол на "канарчетата"

Локомотив 1:1 Ботев, страхотен гол на Коко Илиев отмениха гол на "канарчетата"

  • 25 май 2026 | 16:41
  • 10720
  • 17
Черно море 1:1 Арда, леден душ за "моряците" - Карагарен "намига" на "смърфовете"

Черно море 1:1 Арда, леден душ за "моряците" - Карагарен "намига" на "смърфовете"

  • 25 май 2026 | 18:35
  • 6932
  • 3
Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

  • 25 май 2026 | 18:28
  • 5225
  • 12
След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

  • 25 май 2026 | 15:41
  • 14990
  • 42
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 20248
  • 24
Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

  • 25 май 2026 | 13:53
  • 19425
  • 40