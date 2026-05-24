Съставите на Милан и Каляри, двама българи чакат дебюта си в Серия "А"

Отборите на Милан и Каляри излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в последния си мач в Серия "А" за този сезон. „Росонерите“ се нуждаят от победата, за да са напълно сигурни в класирането си за Шампионската лига, а „рособлу“ ще играят само за своята чест. И на двете пейки има по един българин: защитникът Валери Владимиров за домакините и халфът Иван Сулев за гостите. Това означава, че е възможно двамата да запишат своя дебют в италианския елит тази вечер.

Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Яшари, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Хименес



Каляри: Каприле, Дзапа, Мина, Зе Роберто, Оберт, Хуан Родригес, Гаетано, Адопо, Дейола, Еспозито, Борели

Следвай ни:

Снимки: Imago