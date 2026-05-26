Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Клуб от САЩ призна за интерес към Левандовски

Клуб от САЩ призна за интерес към Левандовски

  • 26 май 2026 | 03:59
  • 456
  • 0
Клуб от САЩ призна за интерес към Левандовски

Треньорът на Чикаго Файър, Грег Берхалтер, публично потвърди интереса на американския клуб към привличането на Роберт Левандовски. Бившият селекционер на САЩ засегна темата на пресконференция в понеделник.

„Мога да говоря свободно, защото той вече не е играч на Барселона, или няма да бъде следващата седмица, и е някой, когото искаме да привлечем“, заяви Берхалтер, разкривайки, че контактите с полския нападател не са отскоро. Според испанските медии, разговорите между страните се водят от декември 2025 г.

Треньорът уточни установената комуникация: „Разговаряхме с Роберт Левандовски и с неговия близък кръг. Имахме много комуникация, както с него, така и с неговия агент“. Берхалтер изрази убеждението си, че нападателят ще има и други предложения. „Сигурен съм, че играч от неговия калибър трябва да има оферти. Трудно ми е да повярвам, че няма други“, добави той.

За Чикаго Файър пристигането на Левандовски би било стратегически коз, не само на спортно ниво, но и за местната общност. „Вярваме, че полската общност, и не само тя, но цялата общност на Чикаго, подкрепя този трансфер. Вярваме, че това е фантастично привличане за клуба, за града и за лигата“, обясни треньорът.

От футболна гледна точка, Берхалтер смята, че полякът би бил безспорна придобивка. „Играч от толкова високо ниво може само да укрепи нашия отбор и неговия потенциал. Вече имаме много силен атакуващ отбор, а неговото включване може само да ни засили още повече“, анализира той. Въпреки това, бъдещето на Левандовски може да мине през други дестинации, като клубове от Саудитска Арабия също проявяват голям интерес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тотнъм протяга ръце към Дибала

Тотнъм протяга ръце към Дибала

  • 26 май 2026 | 05:01
  • 283
  • 0
Ювентус загуби битката за Сенеси

Ювентус загуби битката за Сенеси

  • 26 май 2026 | 04:33
  • 346
  • 0
Рой Кийн отговори на Бруно Фернандеш и го сравни с... магаре

Рой Кийн отговори на Бруно Фернандеш и го сравни с... магаре

  • 26 май 2026 | 03:26
  • 802
  • 0
Витиня: Не сме фаворити срещу Арсенал, ще бъде различно от миналата година

Витиня: Не сме фаворити срещу Арсенал, ще бъде различно от миналата година

  • 26 май 2026 | 03:01
  • 542
  • 0
Разкриха състоянието на Лео Меси

Разкриха състоянието на Лео Меси

  • 26 май 2026 | 02:44
  • 2497
  • 0
Интер ще се готви на три континента и ще играе контроли с големите си съперници от Италия

Интер ще се готви на три континента и ще играе контроли с големите си съперници от Италия

  • 26 май 2026 | 02:19
  • 548
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

  • 25 май 2026 | 22:28
  • 76576
  • 500
ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

  • 25 май 2026 | 22:28
  • 71131
  • 93
Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 9062
  • 29
Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 8092
  • 41
Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
  • 6953
  • 6
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 47596
  • 64