Флик: Левандовски ще ни липсва, няма да е лесно да намерим тaкъв като него

  • 16 май 2026 | 14:52
Наставникът на новите шампиони Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди последния домакински мач за сезона срещу Бетис от предпоследния кръг на Ла Лига. Разбира се, основна тема бе новината, обявена от Роберт Левандовски, че опитният нападател ще напусне клуба през лятото.

Самият Флик също потвърди това: „Проведохме разговор. Роберт се сбогува с отбора. Това беше велик период за него в Барселона, той беше изключителен професионалист. Работих четири години с Роберт, спечелихме девет трофея и за мен беше привилегия. Той е пример за подражание, затова играе на такова ниво. Винаги дава най-доброто от себе си, за да е във върхова форма. Той е страхотен играч и човек, еталон за младите в състава.

Треньорът на каталунците призна, че намирането на заместник на Левандовски няма да е лесно: „Няма да е лесно да намерим на пазара някой от нивото на Роберт – играч, способен да вкарва между 25 и 30 гола. Казвал съм го много пъти. Ще ни липсва, но такъв е животът. Трябва да обновим атаката. Той беше голям пример за младите, да го гледат как работи толкова усърдно, дори и в лошите моменти.“

Флик потвърди, че Левандовски ще бъде титуляр в неделя. „Левандовски ще започне срещу Бетис утре. Заслужава го. Не знам какво ще се случи следващия сезон. Не знам кой ще дойде. На пазара сме и имаме време.

Винаги са нужни цели, а ние искаме да спечелим всичките си домакински мачове. Това би било перфектно. Играем срещу страхотен отбор, много стабилен през последните години, с играчи от високо ниво. Няма да е лесно, не беше и миналия сезон, но искаме да победим“, коментира германският специалист.

Отборът утре срещу Бетис ще бъде различен от този, който игра срещу Алавес. Де Йонг е извън групата за утре, не се чувства добре. Това е сигурно, решено е. За Рашфорд трябва да изчакаме, но вярвам, че ще бъде с нас.“

Запитан за други евентуални раздели с футболисти, Флик отговори: „Не мисля, че ще има повече сбогувания, но във футбола всичко е възможно. Кристенсен? Планът е да му дам минути утре. Искахме да играе срещу Алавес, но променихме решението си. Този път вярвам, че ще бъде възможно да играе.“

Накрая той говори и за представянето в Европа: „Не успяхме в Шампионската лига, не достигнахме максималното си ниво. Трябва да играем по-добре и да вкарваме повече голове. Европа е нашата цел, знаем, че е много трудно, но не и невъзможно.“

Снимки: Imago

