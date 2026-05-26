  Sportal.bg
  Интер
  Интер ще се готви на три континента и ще играе контроли с големите си съперници от Италия

  • 26 май 2026 | 02:19
Интер разпусна отбора си, като даде ваканция на играчите, с изключение на тези, които се присъединиха към националните си отбори за приятелски мачове и подготовка за Световното първенство. "Нерадзурите" публикуваха програмата за предсезонната си подготовка, която започва на 13-14 юли, както и съперниците си в контролните срещи.

Отсега нататък, през следващите 50 дни, Кристи Киву няма да има ангажименти с играчите, които спечелиха титлата и Купата на Италия през този сезон. След месец и половина, през които, както обеща, ще се посвети на семейството си и няма да бъде постоянно на телефона, румънският треньор насрочи събирането на отбора, с изключение на участниците в Световното първенство, което ще се проведе между 11 юни и 19 юли.

"Нерадзурите" се очакват на 13 и 14 юли за традиционните медицински прегледи, с подробни тестове за отбора, без тези, които участват в северноамериканския финален турнир. След това отборът ще замине за Германия, където ще се установи в региона Баден-Вюртемберг, започвайки от 16-ти.

Киву за амбициите на Интер, нараняването на Де Фрай и кой ще подкрепя на Мондиала
Както пише Corriere dello Sport, „първата част от подготовката им ще се проведе там в продължение на 10 дни. След това, на 29 юли, Интер ще отлети за Хонконг за първия мач от турнето в другата част на света: приятелски мач срещу Манчестър Сити на 1 август, на стадион Кай-Так.

На 3 август отборът на Кристи Киву отново ще отпътува, сменяйки континента към Австралия, където са насрочени още два теста: с Милан на 5-ти и с Ювентус на 8-ми, като и двата мача ще се играят на стадион Optus в Пърт”.

Цитираният всекидневник дава подробности и за финалната част от подготовката за новия сезон: „"Нерадзурите" ще се върнат веднага в Италия, като пристигането е насрочено за 9 август. Тренировките ще продължат до началото на шампионата, насрочено за уикенда 23-24 август”.

Снимки: Gettyimages

