Барселона и Кристенсен се разбраха

  • 23 май 2026 | 15:03
Барселона и Андреас Кристенсен са постигнали споразумение за нов договор на бранителя. Преговорите се водеха в продължение на няколко месеца, като проблемът бе, че предложението на каталунците включваше значително намаление на настоящото възнаграждение на датчанина. В крайна сметка обаче двете страни са се споразумели и Кристенсен ще удължи договора си с още две години.

Барселона не отстъпва за Кристенсен
Според “Мундо Депортиво” това означава, че може би Барселона няма да инвестира в нов централен защитник през това лято. Ханзи Флик разполага още с Пау Кубарси, Роналд Араухо и Жерард Мартин, както и с Ерик Гарсия, за когото се твърди, че по-често ще бъде използван в ролята на десен бек през следващия сезон.

Въпреки че Кристенсен игра малко в последните две кампании заради проблеми с контузии, Ханзи Флик все още има голямо доверие в датчанина, твърди “Мундо Депортиво”. Самият играч е имал сериозно предложение от Саудитска Арабия, но приоритетът му е бил да остане в Барселона.

Снимки: Imago

