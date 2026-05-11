Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски за бъдещето си: Ще изслушам още няколко оферти и ще реша

Левандовски за бъдещето си: Ще изслушам още няколко оферти и ще реша

  • 11 май 2026 | 14:01
  • 759
  • 0

Роберт Левандовски спечели третата си титла с Барселона, но тя може да се окаже и последната му. Договорът на нападателя с клуба изтича в края на юни и все още няма яснота дали ще преподпише. Изглежда, че полякът се подготвя за раздяла.

“Може да има вариант (да играя - бел.ред.) в по-слаба лига. Почти на 38 години съм, но физически се чувствам добре, така че обмислям това. Трябва да взема предвид възможността да е дошъл моментът да играя и да се наслаждавам на живота. Може да се появи такава възможност и не изключвам този вариант”, заяви Лева след успеха с 2:0 над Реал Мадрид.

“Току-що разбрах, че ми остават 51 дни от договора, така че все още имам време. Ще изслушам още няколко оферти и след това ще реша. Ценя мястото, на което съм, и се наслаждавам на престоя си тук. Ще видим какво ще се случи, но едно е ясно – ще продължа да играя“, добави Левандовски.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

  • 11 май 2026 | 13:14
  • 778
  • 0
Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
  • 2822
  • 3
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

  • 11 май 2026 | 12:59
  • 827
  • 1
Неймар отново бележи

Неймар отново бележи

  • 11 май 2026 | 12:21
  • 582
  • 1
Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 3855
  • 7
Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се насочва към Тиаго Мота

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 2387
  • 14
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 16139
  • 158
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 4560
  • 3
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 28266
  • 82
Филип Кръстев претърпя операция

Филип Кръстев претърпя операция

  • 11 май 2026 | 14:44
  • 1291
  • 3
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 11447
  • 14