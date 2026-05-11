Левандовски за бъдещето си: Ще изслушам още няколко оферти и ще реша

Роберт Левандовски спечели третата си титла с Барселона, но тя може да се окаже и последната му. Договорът на нападателя с клуба изтича в края на юни и все още няма яснота дали ще преподпише. Изглежда, че полякът се подготвя за раздяла.

“Може да има вариант (да играя - бел.ред.) в по-слаба лига. Почти на 38 години съм, но физически се чувствам добре, така че обмислям това. Трябва да взема предвид възможността да е дошъл моментът да играя и да се наслаждавам на живота. Може да се появи такава възможност и не изключвам този вариант”, заяви Лева след успеха с 2:0 над Реал Мадрид.

“Току-що разбрах, че ми остават 51 дни от договора, така че все още имам време. Ще изслушам още няколко оферти и след това ще реша. Ценя мястото, на което съм, и се наслаждавам на престоя си тук. Ще видим какво ще се случи, но едно е ясно – ще продължа да играя“, добави Левандовски.