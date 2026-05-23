Валенсия - Барселона, Левандовски за последно с екипа на каталунците

Шампионът Барселона ще постави точка на сезона с гостуване на Валенсия в мач от 38-ия кръг на Ла Лига. Каталунците вече отпразнуваха спечелването на титлата и сега ще искат да изпратя подобаващо кампанията. От своя страна срещата днес има доста по-сериозно значение за домакините, които са девети с 46 точки, а евентуални три точки могат да ги изстрелят до по-предно класиране, докато поражение би могло да ги изхвърли от топ 10.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик, който наскоро обвърза дългосрочно бъдещето си с каталунския гранд, очаквано прави доста промени в своя тим. Той залага на Войчех Шчесни на вратата, получаващият по-малко шансове в последно време Балде е отляво на отбраната. Гави е в средата и ще си партнира с Марк Бернал, а Дани Олмо ще е зад нападателя. Атакуващата тройка на тима ще е изградена от Феран Торес, играещият последния си мач с екипа на Барса, Роберт Левандовски и Маркъс Рашфорд, чието бъдеще все още остава неясно.

Наставникът на Валенсия Карлос Корберан залага на добре познатата схема четирима в отбрана, където е капитанът Сесар Тарега. Филип Угринич и Гуидо Родригес ще са в средата на терена, а в атака ще се разчита много на голмайстора Уго Дуро и Хави Гера.