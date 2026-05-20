Левандовски осъди бивш свой агент

Роберт Левандовски спечели в съда срещу бившия си агент Чезари Кухарски, който публично го беше обвинил във връзки с организираната престъпност. Окръжният съд във Варшава призна предприемача за виновен в клевета и оклеветяване срещу полския нападател и неговия адвокат Томаш Семятковски.
Полемиката възникна, след като Кухарски, в интервю в YouTube и чрез социалните мрежи, твърдеше, че Левандовски и неговият адвокат са част от „престъпна група“. В решението си съдът постанови, че агентът „е бил напълно наясно с обхвата на думите си, когато е намеквал за връзки с организираната престъпност“ и че, правейки това, „е оклеветил жертвите за поведение, което би могло да ги дискредитира пред общественото мнение“.
Защитата на играча на Барселона и неговия адвокат се основаваше на аргумента, че подобни изявления „нараняват честта на адвоката и репутацията на играча“. Освен обвиненията в организирана престъпност, Кухарски описа бившия играч на Байерн като „лош човек без емпатия“, който „се смята за крал“, и дори го нарече „страхливец“ и „инфантилен“, защото уж не искал да играе във Висшата лига от страх да не се отличи.
Конфликтът между Левандовски и бившия му агент не е отскоро. През 2020 г. полският нападател вече беше подал жалба срещу Кухарски за изнудване, обвинявайки го, че е поискал 20 милиона евро, за да не разкрие предполагаеми данъчни нередности, извършени от футболиста. Предприемачът също така се е опитал да изнудва съпругата на Левандовски.
Вследствие на присъдата, Чезари Кухарски беше осъден да заплати съдебните разноски, глоба от около 20 хиляди евро и да дари още 25 хиляди на благотворителна организация. Бившият агент обаче вече обяви намерението си да обжалва решението, показвайки готовност да продължи съдебната битка срещу Левандовски „в продължение на десетилетие“.
