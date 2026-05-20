Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски осъди бивш свой агент

Левандовски осъди бивш свой агент

  • 20 май 2026 | 04:02
  • 445
  • 0
Левандовски осъди бивш свой агент

Роберт Левандовски спечели в съда срещу бившия си агент Чезари Кухарски, който публично го беше обвинил във връзки с организираната престъпност. Окръжният съд във Варшава призна предприемача за виновен в клевета и оклеветяване срещу полския нападател и неговия адвокат Томаш Семятковски.

Полемиката възникна, след като Кухарски, в интервю в YouTube и чрез социалните мрежи, твърдеше, че Левандовски и неговият адвокат са част от „престъпна група“. В решението си съдът постанови, че агентът „е бил напълно наясно с обхвата на думите си, когато е намеквал за връзки с организираната престъпност“ и че, правейки това, „е оклеветил жертвите за поведение, което би могло да ги дискредитира пред общественото мнение“.

Защитата на играча на Барселона и неговия адвокат се основаваше на аргумента, че подобни изявления „нараняват честта на адвоката и репутацията на играча“. Освен обвиненията в организирана престъпност, Кухарски описа бившия играч на Байерн като „лош човек без емпатия“, който „се смята за крал“, и дори го нарече „страхливец“ и „инфантилен“, защото уж не искал да играе във Висшата лига от страх да не се отличи.

Конфликтът между Левандовски и бившия му агент не е отскоро. През 2020 г. полският нападател вече беше подал жалба срещу Кухарски за изнудване, обвинявайки го, че е поискал 20 милиона евро, за да не разкрие предполагаеми данъчни нередности, извършени от футболиста. Предприемачът също така се е опитал да изнудва съпругата на Левандовски.

Вследствие на присъдата, Чезари Кухарски беше осъден да заплати съдебните разноски, глоба от около 20 хиляди евро и да дари още 25 хиляди на благотворителна организация. Бившият агент обаче вече обяви намерението си да обжалва решението, показвайки готовност да продължи съдебната битка срещу Левандовски „в продължение на десетилетие“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Булевард

Две звезди атлетически бебета се очаква да се родят през 2026 г.

Две звезди атлетически бебета се очаква да се родят през 2026 г.

  • 19 май 2026 | 15:42
  • 1179
  • 2
Част от футболистите на Левски поиграха футволей в София

Част от футболистите на Левски поиграха футволей в София

  • 19 май 2026 | 13:00
  • 1822
  • 0
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

  • 19 май 2026 | 10:48
  • 4036
  • 8
Ренета Камберова по стъпките на Моисей

Ренета Камберова по стъпките на Моисей

  • 18 май 2026 | 15:49
  • 5630
  • 6
Илиана Раева предсказа на Дара световна слава още преди две години

Илиана Раева предсказа на Дара световна слава още преди две години

  • 18 май 2026 | 12:51
  • 5845
  • 14
България посрещна Дара след блестящия успех на Евровизия

България посрещна Дара след блестящия успех на Евровизия

  • 17 май 2026 | 20:44
  • 4127
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

  • 19 май 2026 | 23:25
  • 30749
  • 189
Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

  • 20 май 2026 | 00:09
  • 14317
  • 11
Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 53414
  • 154
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 12331
  • 24
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 16068
  • 64
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 15298
  • 34