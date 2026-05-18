Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Флик: Беше трудно, но искахме да спечелим

Флик: Беше трудно, но искахме да спечелим

  • 18 май 2026 | 04:28
  • 1762
  • 0

Ханзи Флик говори след победата на водената от него Барселона с 3:1 срещу Бетис при последното домакинство отбора срещу Бетис. Сблъсъкът се превърна в исторически, тъй като шампионите поставиха рекорд в Ла Лига, записвайки 19 победи в 19 домакинства. Нещо, което никой тим не бе правил до този момент. Двубоят бе и много специален за целия отбор на “блаугранас”, тъй като това бе последната изява на ветерана Роберт Левандовски “червено-синята” фланелка на стадион “Камп Ноу”.

“Мисля, че всичко е въпрос на доверие в това, което правиш. Никой не ти казва какво да правиш, те ти вярват. Връзката между играчите е фантастична. Барса е най-добрият клуб в света, а хората в Барселона са невероятни. Всеки ден, когато вървя по улицата, хората са толкова приятелски настроени. Идва от сърцето, можеш да го усетиш. Невероятно е. Ето защо хората обичат Барселона. И клуба, където всеки работи със сърце.

Днес беше трудно, но искахме да спечелим и беше страхотно да видим как се защитихме срещу страхотен отбор като Бетис. Следващият сезон ще имаме всичко необходимо, за да постигнем всичките си цели. Всичко е свързано с връзката между отбора и феновете. Това е невероятно чувство; дава ни 10 процента повече. Феновете знаят кога имаме нужда от тях.

Мисля, че беше прекрасно. Беше много емоционално. Личеше си, че Барса е в сърцето му. Много съм благодарен на Роберт. Той е прекрасен човек и играч от световна класа. Той беше най-добрият нападател в света през последните 20 години и ще бъде трудно да му намерим заместник. Нуждаем се от нападател, който може да се свърже с отбора, но преди всичко да вкарва голове”, каза Флик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луис Енрике: Това е най-лошият мач, който съм виждал тукЛуис Енрике:

Луис Енрике: Това е най-лошият мач, който съм виждал тукЛуис Енрике:

  • 18 май 2026 | 05:52
  • 719
  • 0
Левандовски на раздяла:

Левандовски на раздяла:

  • 18 май 2026 | 05:54
  • 616
  • 1
Арбелоа: Разстройва ме, че не можах да помогна на играчите да спечелят трофей

Арбелоа: Разстройва ме, че не можах да помогна на играчите да спечелят трофей

  • 18 май 2026 | 04:47
  • 1057
  • 0
ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 01:39
  • 3877
  • 1
Алавес почти се спаси след победа срещу последния

Алавес почти се спаси след победа срещу последния

  • 18 май 2026 | 00:47
  • 684
  • 0
Леванте взе прекия сблъсък с Майорка

Леванте взе прекия сблъсък с Майорка

  • 18 май 2026 | 00:33
  • 948
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 23394
  • 115
Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

  • 17 май 2026 | 21:56
  • 20578
  • 184
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 28188
  • 38
ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 01:39
  • 3877
  • 1
Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

  • 17 май 2026 | 21:12
  • 9728
  • 10
Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

Хулигани прекъснаха мач в Лига 1 и помрачиха важна вечер за 74-годишен треньор

  • 17 май 2026 | 23:03
  • 8903
  • 10