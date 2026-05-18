Флик: Беше трудно, но искахме да спечелим

Ханзи Флик говори след победата на водената от него Барселона с 3:1 срещу Бетис при последното домакинство отбора срещу Бетис. Сблъсъкът се превърна в исторически, тъй като шампионите поставиха рекорд в Ла Лига, записвайки 19 победи в 19 домакинства. Нещо, което никой тим не бе правил до този момент. Двубоят бе и много специален за целия отбор на “блаугранас”, тъй като това бе последната изява на ветерана Роберт Левандовски “червено-синята” фланелка на стадион “Камп Ноу”.

“Мисля, че всичко е въпрос на доверие в това, което правиш. Никой не ти казва какво да правиш, те ти вярват. Връзката между играчите е фантастична. Барса е най-добрият клуб в света, а хората в Барселона са невероятни. Всеки ден, когато вървя по улицата, хората са толкова приятелски настроени. Идва от сърцето, можеш да го усетиш. Невероятно е. Ето защо хората обичат Барселона. И клуба, където всеки работи със сърце.

Днес беше трудно, но искахме да спечелим и беше страхотно да видим как се защитихме срещу страхотен отбор като Бетис. Следващият сезон ще имаме всичко необходимо, за да постигнем всичките си цели. Всичко е свързано с връзката между отбора и феновете. Това е невероятно чувство; дава ни 10 процента повече. Феновете знаят кога имаме нужда от тях.

Мисля, че беше прекрасно. Беше много емоционално. Личеше си, че Барса е в сърцето му. Много съм благодарен на Роберт. Той е прекрасен човек и играч от световна класа. Той беше най-добрият нападател в света през последните 20 години и ще бъде трудно да му намерим заместник. Нуждаем се от нападател, който може да се свърже с отбора, но преди всичко да вкарва голове”, каза Флик.