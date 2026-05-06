Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. От Юве още не са се срещнали с Левандовски

От Юве още не са се срещнали с Левандовски

  • 6 май 2026 | 03:24
  • 134
  • 0
От Юве още не са се срещнали с Левандовски

Ювентус се очертава като фаворит за подписа на Роберт Левандовски, но все още не е проведена директна среща с агента на полския нападател Пини Захави. Ситуацията остава неразрешена, докато звездата на Барселона обмисля своите възможности.

Според Фабрицио Романо, Ювентус е установил известен приоритет пред Милан чрез контакти с посредници на Захави. Въпреки това, личната среща, която ще определи дали италианските клубове имат реален шанс, все още не е насрочена.

Стана ясно каква е офертата на Ювентус към Левандовски
Стана ясно каква е офертата на Ювентус към Левандовски

От Милан първи са предприели действия, опитвайки се да повторят сделка от типа на тази, която доведе Лука Модрич в Серия "А". Впоследствие обаче от Юве са изпреварили "росонерите" в надпреварата за нападателя.

Договорът на Левандовски с Барса изтича на 30 юни, което го прави свободен агент, въпреки че клубът запазва клауза за подновяване в споразумението. До момента "блаугранас" спазват неофициална договорка да преговарят с играча, преди да активират клаузата, вместо да я налагат едностранно.

Ювентус опитва да измъкне Левандовски, но американци се конкурират
Ювентус опитва да измъкне Левандовски, но американци се конкурират

Смята се, че полският национал и семейството му искат да съберат всички налични предложения, включително евентуална нова оферта от Барселона, както и запитвания от Чикаго Файър и клубове от Близкия изток. Едва тогава ще вземат решение, което се описва колкото като футболно, толкова и като житейско.

Не се очаква развръзка по казуса, преди Барса официално да приключи участието си в битката за титлата в Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бешикташ рухна в последните секунди

Бешикташ рухна в последните секунди

  • 6 май 2026 | 02:08
  • 496
  • 0
Официално: Хълк подписа с Флуминензе

Официално: Хълк подписа с Флуминензе

  • 6 май 2026 | 01:37
  • 516
  • 0
Арсенал изравни клубен рекорд

Арсенал изравни клубен рекорд

  • 6 май 2026 | 01:30
  • 444
  • 0
Райс: Феновете ни вдъхновиха и ни дадоха енергия

Райс: Феновете ни вдъхновиха и ни дадоха енергия

  • 6 май 2026 | 01:25
  • 909
  • 1
Артета: Чакахме дълго този финал

Артета: Чакахме дълго този финал

  • 6 май 2026 | 01:22
  • 631
  • 0
Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

  • 6 май 2026 | 01:11
  • 608
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 26406
  • 338
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

  • 5 май 2026 | 21:55
  • 24463
  • 68
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 23714
  • 32
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 26073
  • 190
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 8407
  • 4
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 14954
  • 6