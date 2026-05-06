От Юве още не са се срещнали с Левандовски

Ювентус се очертава като фаворит за подписа на Роберт Левандовски, но все още не е проведена директна среща с агента на полския нападател Пини Захави. Ситуацията остава неразрешена, докато звездата на Барселона обмисля своите възможности.

Според Фабрицио Романо, Ювентус е установил известен приоритет пред Милан чрез контакти с посредници на Захави. Въпреки това, личната среща, която ще определи дали италианските клубове имат реален шанс, все още не е насрочена.

Стана ясно каква е офертата на Ювентус към Левандовски

От Милан първи са предприели действия, опитвайки се да повторят сделка от типа на тази, която доведе Лука Модрич в Серия "А". Впоследствие обаче от Юве са изпреварили "росонерите" в надпреварата за нападателя.

Договорът на Левандовски с Барса изтича на 30 юни, което го прави свободен агент, въпреки че клубът запазва клауза за подновяване в споразумението. До момента "блаугранас" спазват неофициална договорка да преговарят с играча, преди да активират клаузата, вместо да я налагат едностранно.

Ювентус опитва да измъкне Левандовски, но американци се конкурират

Смята се, че полският национал и семейството му искат да съберат всички налични предложения, включително евентуална нова оферта от Барселона, както и запитвания от Чикаго Файър и клубове от Близкия изток. Едва тогава ще вземат решение, което се описва колкото като футболно, толкова и като житейско.

Не се очаква развръзка по казуса, преди Барса официално да приключи участието си в битката за титлата в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages