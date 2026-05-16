Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски обяви, че няма да поднови изтичащия си договор с клуба и така през лятото ще си тръгне като свободен агент. Това той направи чрез прощална публикация в социалните мрежи, без да уточни кой ще бъде следващият му клуб.

“След четири години, изпълнени с предизвикателства и усърден труд, време е да продължа напред. Напускам с чувството, че мисията е изпълнена. 4 сезона, 3 титли. Никога няма да забравя обичта, който получих от феновете още от първите ми дни в клуба. Каталуния е моето място на Земята. Благодаря на всички, които срещнах по пътя през тези красиви четири години. Специална благодарност на президента Лапорта, че ми даде възможността да изживея най-невероятната глава от моята кариера. Барса е обратно там, където принадлежи. Да живее Барса. Да живее Каталуния”, гласи обръщението на 37-годишния играч, което беше придружено от специално видео.

От Барселона също използваха социалните мрежи, за да благодарят на полския национал за неговия принос към успехите на тима през последните четири сезона. “Дойде като звезда. Тръгва си като легенда. Благодарим ти, Роберт Левандовски, за всеки гол, всяка битка и всеки вълшебен момент, носейки тези цветове. “Кулер” завинаги”, написаха оттам.

Така на Левандовски му предстоят само още два мача със синьо-червената фланелка: домакинството на Бетис и гостуването на Валенсия. В досегашните си 191 двубоя за клуба той е вкарал 119 гола и е направил 24 асистенции. Освен със спечелените три титли в Ла Лига, той е триумфирал и с три Суперкупи на Испания и една Купа на краля. Най-вероятно следващата му дестинация ще бъде САЩ или Саудитска Арабия, тъй като свързваните с него клубове в Италия и Португалия не могат да си позволят високата му заплата.

Снимки: Gettyimages