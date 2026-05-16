Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски срещу ЦСКА за последен път през този сезон - гледайте efbet лига Live на живо
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

  • 16 май 2026 | 14:26
  • 1693
  • 0

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски обяви, че няма да поднови изтичащия си договор с клуба и така през лятото ще си тръгне като свободен агент. Това той направи чрез прощална публикация в социалните мрежи, без да уточни кой ще бъде следващият му клуб.

Левандовски напуска Барселона, Ал-Хилал му предложи умопомрачителна оферта
Левандовски напуска Барселона, Ал-Хилал му предложи умопомрачителна оферта

“След четири години, изпълнени с предизвикателства и усърден труд, време е да продължа напред. Напускам с чувството, че мисията е изпълнена. 4 сезона, 3 титли. Никога няма да забравя обичта, който получих от феновете още от първите ми дни в клуба. Каталуния е моето място на Земята. Благодаря на всички, които срещнах по пътя през тези красиви четири години. Специална благодарност на президента Лапорта, че ми даде възможността да изживея най-невероятната глава от моята кариера. Барса е обратно там, където принадлежи. Да живее Барса. Да живее Каталуния”, гласи обръщението на 37-годишния играч, което беше придружено от специално видео.

От Барселона също използваха социалните мрежи, за да благодарят на полския национал за неговия принос към успехите на тима през последните четири сезона. “Дойде като звезда. Тръгва си като легенда. Благодарим ти, Роберт Левандовски, за всеки гол, всяка битка и всеки вълшебен момент, носейки тези цветове. “Кулер” завинаги”, написаха оттам.

Така на Левандовски му предстоят само още два мача със синьо-червената фланелка: домакинството на Бетис и гостуването на Валенсия. В досегашните си 191 двубоя за клуба той е вкарал 119 гола и е направил 24 асистенции. Освен със спечелените три титли в Ла Лига, той е триумфирал и с три Суперкупи на Испания и една Купа на краля. Най-вероятно следващата му дестинация ще бъде САЩ или Саудитска Арабия, тъй като свързваните с него клубове в Италия и Португалия не могат да си позволят високата му заплата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нойер използвал "светофар", за да реши за нов договор

Нойер използвал "светофар", за да реши за нов договор

  • 16 май 2026 | 12:58
  • 712
  • 0
Рексъм се разделя с двама

Рексъм се разделя с двама

  • 16 май 2026 | 11:14
  • 821
  • 0
Официално: Япония без още една от звездите си на Мондиал 2026

Официално: Япония без още една от звездите си на Мондиал 2026

  • 16 май 2026 | 11:07
  • 1043
  • 0
Хроника на турбуленцията: капитан Арбелоа отдавна е изпуснал руля

Хроника на турбуленцията: капитан Арбелоа отдавна е изпуснал руля

  • 16 май 2026 | 10:09
  • 3849
  • 1
Джо Гомес: Не можем да се самосъжаляваме

Джо Гомес: Не можем да се самосъжаляваме

  • 16 май 2026 | 09:54
  • 1023
  • 1
Планът на Интер да бъде отново важен фактор в Шампионска лига

Планът на Интер да бъде отново важен фактор в Шампионска лига

  • 16 май 2026 | 09:25
  • 3115
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

  • 16 май 2026 | 14:09
  • 10003
  • 28
Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

  • 16 май 2026 | 06:35
  • 24891
  • 183
Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

  • 16 май 2026 | 13:26
  • 4708
  • 1
Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

  • 16 май 2026 | 08:25
  • 8105
  • 3
Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

  • 16 май 2026 | 08:58
  • 17470
  • 30