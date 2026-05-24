  Флик за сбогуването с Левандовски, края на сезона и бъдещето с Барса

Флик за сбогуването с Левандовски, края на сезона и бъдещето с Барса

  • 24 май 2026 | 02:24
Ханзи Флик коментира поражението на своята Барселона с 1:3 от тима на Валенсия в последния 38-и кръг на испанската Ли Лига. Шампионите поведоха с гол на Левандовски, който изигра последния си мач с каталунската фланелка, но впоследствие допуснаха обрат. Разбира се, старши треньорът не остана доволен от това развитие на сблъсъка. Освен това германският специалист подчерта предстоящото Световно първенство като фактор, влияещ върху манталитета на играчите през последния етап от кампанията.

Валенсия с пълен обрат срещу Барселона, Левандовски се прости с феновете с гол и сълзи

“Допуснахме някои детински грешки след 0:1 и те се възползваха от тях, за да вкарат головете, които им донесоха победата. Тази загуба няма никакво влияние върху сезона, който имахме, завършил с титлата. Приемаме резултата, защото победата на Валенсия е повече от заслужена. Когато загубиш мач, си разочарован; това мога да кажа. Но съм доволен от сезона.

Левандовски на раздяла: Беше чест да играя за този клуб

Виждайки гола за 1:0, си помислих, че през цялата си кариера Левандовски винаги е бил на правилното място в правилния момент. Заслужаваше да играе този мач и да получи такова сбогуване от феновете.

Ла Лига завърши драматично - ясни са евроучастниците и изпадащите

Трябва да разберете, че Световното първенство предстои и е мечта за всеки футболист. Логично е играчите да са малко по-фокусирани върху тази много важна цел. Сега трябва да анализирам нещата, които да се подобрят вбъдеще. Днес имаше неща, които не бяха съвсем както трябва, но сезонът беше добър - ние сме шампиони, а сега отиваме ни предстои почивка и подготовка за още един сезон”, каза Флик.

Компани: Този отбор винаги знае как да повиши нивото си

