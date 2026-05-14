  3. Левандовски напуска Барселона, Ал-Хилал му предложи умопомрачителна оферта

  • 14 май 2026 | 10:30
  • 3014
  • 2
Бъдещето на Роберт Левандовски може да бъде решено скоро, тъй като полският нападател е получил официално и конкретно предложение от Ал-Хилал от Саудитска Арабия. Според полската преса играчът е склонен да приеме офертата, което може да сложи край на спекулациите за бъдещето му.

Предложението на саудитския клуб е финансово неустоимо, възлизащо на 90 милиона евро на сезон за капитана на полския национален отбор. Въпреки че все още нищо не е подписано, Ал-Хилал изглежда като най-вероятната дестинация за 37-годишния играч, който беше свързван и с Порто.

Напускането на Барселона изглежда все по-сигурно, особено след като каталунският клуб постави условия за оставането му. Каталунците биха били склонни да го задържат за още един сезон, но само ако Левандовски приеме намаление на заплатата си с 50%. Въпреки това, най-голямата пречка за преподписването е била информацията, че ролята му в отбора няма да се промени, като той ще продължи да бъде резервен играч, което е неприемливо за футболиста.

При вземането на решение Левандовски ще има предвид и бъдещето си в полския национален отбор, от който не възнамерява да се отказва. Нападателят вярва, че преминаването в Саудитска Арабия ще му позволи по-добре да управлява физическото си състояние, с по-малко интензивни тренировки от тези в Барселона, но гарантирайки необходимата игрова практика, за да бъде в добра форма за ангажиментите на националния отбор.

