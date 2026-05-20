Габриел Магаляеш отказа скъп часовник от радостен фен

  • 20 май 2026 | 15:12
Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш имаше любопитна среща в нощта, в която клубът спечели първата си титла в Премиър лийг от 22 години насам.

Пътувайки със своята кола, бразилският национал се натъкна на привърженик на “артилеристите”, който се опита да му връчи като подарък за титлата часовник “Ролекс” на стойност 24 хиляди долара. Бранителят обаче отказа, а тази среща беше отразена във видео, качено в социалните мрежи.

Междувременно, при прибирането си в своя дом, Габриел беше посрещнат от своите близки с радостни възгласи, прегръдки и танци по случай първия му триумф в английския елит.

Самият футболист пък се заяде чрез снимка в социалните мрежи с привърженик на основния преследвач Манчестър Сити, който през последните седмици се подиграваше с Арсенал заради надпреварата за титлата в Премиър лийг между двата тима.

Снимки: Gettyimages

