Габриел Магаляеш отказа скъп часовник от радостен фен

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш имаше любопитна среща в нощта, в която клубът спечели първата си титла в Премиър лийг от 22 години насам.

Пътувайки със своята кола, бразилският национал се натъкна на привърженик на “артилеристите”, който се опита да му връчи като подарък за титлата часовник “Ролекс” на стойност 24 хиляди долара. Бранителят обаче отказа, а тази среща беше отразена във видео, качено в социалните мрежи.

— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 20, 2026

Междувременно, при прибирането си в своя дом, Габриел беше посрещнат от своите близки с радостни възгласи, прегръдки и танци по случай първия му триумф в английския елит.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

Самият футболист пък се заяде чрез снимка в социалните мрежи с привърженик на основния преследвач Манчестър Сити, който през последните седмици се подиграваше с Арсенал заради надпреварата за титлата в Премиър лийг между двата тима.

Снимки: Gettyimages