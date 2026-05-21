Шефовете на Арсенал възнаграждават Артета с нов договор и солидна селекция

Ръководството на Арсенал смята да награди своя мениджър Микел Артета с нов контракт и силно подобрени финансови условия, информира “Мирър”. Настоящият контракт на испанеца е до лятото на 2027 година, но шефовете на “артилеристите” ще предложат двугодишно му удължаване. Испанецът, който е начело на лондончани от шест години и половина, в момента се утвърди като едно от най-солидните треньорски имена в европейския футбол, след като прекъсна 22-годишната суша и донесе титлата на Арсенал. Само след няколко дни тимът на Артета ще играе и във финала в Шампионската лига, където ще има възможност да донесе първи трофей в турнира.

Именно всички тези успехи са убедили ръководството на “топчиите” да положи максимални усилия в задържането на Артета, като в същото време вложи нов сериозен финансов ресурс в предстоящата лятна селекция. Цел номер едно на спортния директор Андреа Берта се очаква да бъде Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. Аржентинецът се представя на изключително високо ниво с екипа на мадридчани, а за привличането му мечтаят и в Барселона. На “Емиратс” искат отново да се подсилят с централен полузащитник, а за фаворити в тази зона са смятани Сандро Тонали и Матеус Фернандес от Уест Хам. Очакванията са от Арсенал да се разделят с някои от настоящите играчи на тима, за да финансират подсилването си, а за най-вероятен напускащ е спряган Габриел Мартинели.

Снимки: Gettyimages