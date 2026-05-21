Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Цветан Соколов е гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Шефовете на Арсенал възнаграждават Артета с нов договор и солидна селекция

Шефовете на Арсенал възнаграждават Артета с нов договор и солидна селекция

  • 21 май 2026 | 13:00
  • 1835
  • 0

Ръководството на Арсенал смята да награди своя мениджър Микел Артета с нов контракт и силно подобрени финансови условия, информира “Мирър”. Настоящият контракт на испанеца е до лятото на 2027 година, но шефовете на “артилеристите” ще предложат двугодишно му удължаване. Испанецът, който е начело на лондончани от шест години и половина, в момента се утвърди като едно от най-солидните треньорски имена в европейския футбол, след като прекъсна 22-годишната суша и донесе титлата на Арсенал. Само след няколко дни тимът на Артета ще играе и във финала в Шампионската лига, където ще има възможност да донесе първи трофей в турнира.

Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка
Луис Енрике: Арсенал е най-добрият отбор в света без топка

Именно всички тези успехи са убедили ръководството на “топчиите” да положи максимални усилия в задържането на Артета, като в същото време вложи нов сериозен финансов ресурс в предстоящата лятна селекция. Цел номер едно на спортния директор Андреа Берта се очаква да бъде Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид. Аржентинецът се представя на изключително високо ниво с екипа на мадридчани, а за привличането му мечтаят и в Барселона. На “Емиратс” искат отново да се подсилят с централен полузащитник, а за фаворити в тази зона са смятани Сандро Тонали и Матеус Фернандес от Уест Хам. Очакванията са от Арсенал да се разделят с някои от настоящите играчи на тима, за да финансират подсилването си, а за най-вероятен напускащ е спряган Габриел Мартинели.

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

  • 21 май 2026 | 11:02
  • 1380
  • 0
Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 10:54
  • 643
  • 0
Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

  • 21 май 2026 | 10:27
  • 5476
  • 0
Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

  • 21 май 2026 | 10:01
  • 6620
  • 3
Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

  • 21 май 2026 | 09:42
  • 1869
  • 2
Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

  • 21 май 2026 | 09:36
  • 658
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 21699
  • 51
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 11457
  • 9
Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 5026
  • 0
Цветан Соколов е гост в Block Out

Цветан Соколов е гост в Block Out

  • 21 май 2026 | 13:37
  • 1201
  • 2
След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 13439
  • 52
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 328598
  • 1150