Кристъл Палас - Арсенал, титлата е на стадиона (съставите)

Новият шампион Арсенал приключва сезона в Премиър лийг с лондонско дерби срещу Кристъл Палас от последния кръг. Двубоят на “Селхърст Парк” започва в 18:00 часа, както и всички останали мачове. В тази среща интрига няма, след като и домакините на играят за нищо. След края на сблъсъка “топчиите” ще получат титлата си.

Със сигурност обаче играчите на Арсенал не са отписали срещата, защото трябва да са във форма, тъй като следващия уикенд ги очаква финал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен (30 май).

Мениджърът Микел Артета запазва голяма част от титулярите си и залага на много резерви. Така от първата минута започват футболисти като Кепа, Москера, Ньоргор, Дауман и Жезус, а на пейката са Гьокереш, Сака, Райс, Габриел, Йодегор и др. Рая, Тимбер и Салиба пък дори не са в групата, но са на стадиона.

Това е трети дуел между Палас и Арсенал през кампанията, след като те се срещнаха и на четвъртфиналите за Купата на лигата, където Арсенал се наложи след дузпи.

