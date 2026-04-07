Защитник на Спортинг: Всички се радвахме, когато Гьокереш подписа с Арсенал

Защитникът на Спортинг (Лисабон) Максимилиано Араухо изрази оптимизъм преди първия мач срещу Арсенал от 1/4-финалите в Шампионската лига. Двубоят е от 22:00 часа на “Жозе Алваладе”.

“Знаем, че ще е много трудно, но сме подготвени. Намираме се в добър етап от сезона. Вярвам, че ще се получат страхотни мачове”, заяви Араухо.

Руи Боржеш: На тази фаза в Шампионската лига слаби отбори няма

“Това, което ни предстои, е изключително важно. Имаме шанс за първи път в историята на клуба да се класираме за полуфинал в Шампионската лига. За всяко нещо си има първи път. Ние обаче сме изцяло концентрирани върху мача утре”, подчерта бранителят на “зелено-белите”.

“Гьокереш? Целият отбор се радваше за него след трансфера му в Арсенал. Той направи много добри неща в Спортинг. В Арсенал също започна да показва качествата си. Виктор вкарва доста голове, а с националния си отбор спечели квота за Мондиал 2026. Пожелавам му всичко най-добро”, каза Араухо.

Следвай ни:

Снимки: Imago