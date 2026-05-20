В Арсенал може да полеят титлата с Бургаска мускатова

Арсенал стана шампион на Премиър лийг след 22 години чакане! Титлата на "топчиите" стана факт, след като Манчестър Сити се провали в гостуването си на Борнемут и завърши наравно 1:1. Както стана известно, преди десетина дни след възловата победата на "артилеристите" над Уест Хам с 1:0, мениджърът им Микел Артета получи за кадем брандирана торбичка с подаръци при срещата си с родния финансист Кирил Евтимов.

Самият Евтимов разкри какво е съдържала торбичката с надпис Bulgaria, показвайки снимка. Най-запомнящото се е шишенце бургаска мускатова ракия, която да сгрее душата на 44-годишния испанец. Освен нея за наставника на шампионите е имало крем за ръце, сапун и балсам за устни родно производство.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages