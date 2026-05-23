Интер отказа да вземе напускащ Реал Мадрид

Интер каза „не“ на Дейвид Алаба. Австрийският бранител си търси нов отбор, след като стана ясно, че напуска Реал Мадрид. Договорът му с „кралския клуб“ изтича на 30 юни и няма да бъде подновен. По тази причина почти 34-годишният футболист търси ново предизвикателство, което обаче по всяка вероятност няма да е с екипа на „нерадзурите“.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо Алаба е бил предложен на Интер, но клубът е отхвърлил категорично офертата. Джузепе Марота и новият треньор Кристиан Киву не проявяват интерес към защитника, който може да играе както като краен, така и като централен бранител.

Към момента трансфер в Серия А не изглежда възможен за Алаба, като не само Интер не се интересува от него. Ювентус и Милан също са резервирани към подобна възможност, най-вече заради високата заплата на родения през 1992 г. играч.

През последните дни се заговори и за евентуално завръщане на Алаба в Австрия, където обаче би получавал четири или пет пъти по-ниско възнаграждение. Смята се, че по неговите следи е Ред Бул Залцбург. Ако се стигне до такъв трансфер, това ще бъде първият му клуб в родината от 18 години насам, след като напусна втория отбор на Аустрия Виена (градът, в който е роден), за да подпише с Байерн (Мюнхен).