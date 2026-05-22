Обявиха най-добрите за сезона в Серия "А", играч на Интер е №1

Федерико Димарко от Интер беше определен за най-полезен играч за сезона в италианското първенство. Преди последния кръг левият халф-бек на шампионите е в основата на 24 попадения - 8 гола и 16 асистенции.

Best OVERALL ➡️ Dimarco 🏆 pic.twitter.com/ueRWJRbBz3 — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 22, 2026

Отличени с призове от Серия “А” станаха още двама от “нерадзурите” - Лаутаро Мартинес за нападател №1, както и Кристиан Киву за треньор.

При вратарите над всички е Миле Свилар, който запази 17 сухи мрежи в 37 мача за Рома. Най-добър защитник е Марко Палестра, който е преотстъпен от Аталанта в Каляри. Аржентинският национал Нико Пас от сензацията Комо пък е халфът на сезона, а за изгряваща звезда беше отличен Кенан Йълдъз (Ювентус).

Техника и визия, хъс и страст, магически ляв крак и сърце на „нерадзуро“. Федерико Димарко беше абсолютен главен герой в похода на Интер към 21-вото Скудето, изигравайки шампионат на изключително ниво, в който пренаписа рекордите на Серия “А”. Италианският национал постави нов рекорд за асистенции в един сезон, помагайки с 18 голови паса на своите съотборници. Никой досега не беше правил толкова много. Като добавим и неговите 6 гола, се получават общо 24 участия в попадения, което също е най-добрият показател в турнира.

Тези впечатляващи цифри му донесоха приза за най-добър играч в Серия А за сезон 2025/26. Победителят беше определен чрез задълбочени анализи на Kama Sport, базирани на данни от системата за проследяване Hawk-Eye. Системата за оценка взема предвид не само статистическите данни и техническите отигравания, но и позиционните данни. Това позволява анализ на ключови аспекти като движението без топка, оптималните решения в играта и приноса към техническата и физическата ефективност на отбора, което осигурява обективна и качествена оценка на представянето.

Димарко е първият защитник, който печели наградата за MVP на сезона, което е доказателство за невероятното му влияние върху кампанията на „нерадзурите“. Първи по асистенции, първи по участие в голове (24) и по създадени положения, крайният бранител е неизчерпаем източник на техника и прецизност – ключов елемент в игровата система на шампионите на Италия.