Киву за амбициите на Интер, нараняването на Де Фрай и кой ще подкрепя на Мондиала

Кристиан Киву разкри плановете си за лятото след дубъла на Интер, но сподели и притеснителни новини за контузията на Стефан де Фрай. „Нерадзурите“ поведоха в Болоня след прекрасен гол от пряк свободен удар на Федерико Димарко, който затвърди статута си на най-полезен играч в Серия А за сезона. Впоследствие обаче тимът изоставаше с 1:3, като един от головете бе автогол на Пьотр Желински. Късен щурм, включващ попадения на Франческо Пио Еспозито и Анди Диуф, позволи на момчетата на Киву да завършат сезона с равенство 3:3 на стадион „Ренато Да'Лара“. Това означава, че във всеки от последните три сезона, в които Интер е печелил Скудетото, отборът го е правил с отбелязани 89 гола. Сега Кристиан Киву е амбициран да надгради успехите в миланския гранд.

„Винаги трябва да уважаваме фланелката, а момчетата и днес дадоха най-доброто от себе си, поставяйки се в услуга на отбора. езервите също показаха качествата си, така че се радвам за Коки, Топалович и Диуф, както и за Пио, който вкара своя 10-и гол за сезона. Всички те са добри играчи, които заслужават да играят за Интер. Даваме им шанс да усетят футбола в Серия А и им помагаме да се развиват. Това не е лесно първенство за игра“, заяви Киву след края на сблъсъка с Болоня.

Болоня и Интер сътвориха голово шоу за финал на сезона

В последните минути на мача имаше притеснителен момент, когато нидерландският национал Де Фрай се хвана за горната част на бедрото и напусна терена накуцвайки. Старши треньорът сподели надеждите си играчът да може да се възстанови скоростно за мачовете на "лалетата" на Мондиал 2026, които стартират в средата на юни.

„Надяваме се, че не е нищо твърде сериозно и че ще успее да се възстанови навреме за Световното първенство, защото той заслужава да играе на този турнир“, добави Киву.

Cristian Chivu reveals his plans for the summer after the Inter Double success, but has a worrying injury update for Stefan de Vrij. ‘I hope it’s not serious, he deserves to be at the World Cup.’#Inter #SerieA #BolognaInter #SerieAEnilive #Calcio #DeVrij pic.twitter.com/zw7rudJt7p — Football Italia (@footballitalia) May 23, 2026

На въпрос кого ще подкрепя по време на Световното първенство, румънецът даде необичаен отговор.

„Семейството си, защото те заслужават един месец от моето време. Последната година и три месеца бяха вихрушката между Парма и Интер, без да имам време да бъда със семейството си, така че те са приоритет това лято. Ще се принудя да спра да работя, след като изразходвах толкова много енергия за постигане на целите ни. Ще се опитам, ако е възможно, да не бъда постоянно на телефона“, каза Киву.

Интер спечели дубъл този сезон – титлата в Серия А и Купата на Италия, и вече подготвя трансферната си стратегия за следващата кампания.

„Това е отбор с много гаранции, така че вместо да ги губим, искаме да добавим още малко отгоре. Хосеп Мартинес и Диуф могат да бъдат част от този състав, за да развият качества и амбиция. Миналия сезон участвахме в Световното клубно първенство, за да изпълним задълженията си, но девет месеца по-късно имаме два трофея и се нуждаем от хубава ваканция“, завърши Киву.