Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Интер кръжи около халф на Рома

Интер кръжи около халф на Рома

  • 23 май 2026 | 02:05
  • 234
  • 0
Интер кръжи около халф на Рома

Италианският шампион Интер проучва възможността да привлече едновременно Ману Коне от Рома и Къртис Джоунс от Ливърпул през това лято. Треньорът Кристиан Киву иска да преобрази халфовата си линия след очакваната раздяла с Давиде Фратези. Според "Тутоспорт", Коне е основната трансферна цел за „нерадзурите“. Френският полузащитник се присъедини към Рома от Борусия (Мьонхенгладбах) през лятото на 2024 г. срещу 18 млн. евро плюс 2 млн. под формата на бонуси. До момента той има 81 мача за „джалоросите“, в които е допринесъл с 4 гола и 6 асистенции.

Въпреки че договорът на Коне е до юни 2029 г. с нетна заплата от 2.8 милиона евро на сезон, Рома може да се съгласи на продажба, за да отговори на изискванията на финансовия феърплей.

Интер вече направи неуспешен опит да привлече Коне миналия август, но сега е готов да поднови интереса си по препоръка на Киву. Евентуална сделка може да включва размяна, при която Рома да получи Карлос Аугусто и/или Фратези, което би удовлетворило нуждите и на двата клуба.

Потенцалното привличане на Ману Коне не изключва възможността за още един нов полузащитник. Къртис Джоунс има договор с Ливърпул до юни 2027 г. и получава скромната заплата от 500 000 евро на сезон, което прави сделката финансово изгодна. Английският национал е разглеждан като допълнение, а не като заместник на Коне.

Къртис Джоунс е съгласен да премине в Интер
Къртис Джоунс е съгласен да премине в Интер

И двамата играчи са родени през 2001 г., което съответства на политиката на Интер да привлича футболисти в най-силните им години. Джоунс се явява и алтернатива на мечтата за привличането на Нико Пас, за когото се очаква Реал Мадрид да активира клауза за обратно откупуване от Комо за 10 млн. евро в края на сезона, преди да реши бъдещето му.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул договори колумбийски талант

  • 22 май 2026 | 23:17
  • 1463
  • 1
Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

  • 22 май 2026 | 23:14
  • 2123
  • 0
Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 803
  • 0
Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 1223
  • 1
Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

  • 22 май 2026 | 22:26
  • 1206
  • 3
Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

  • 22 май 2026 | 21:40
  • 3915
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 44582
  • 331
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 36247
  • 92
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 35449
  • 74
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 29149
  • 16
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 8528
  • 4
Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

  • 22 май 2026 | 20:34
  • 33040
  • 45