Интер кръжи около халф на Рома

Италианският шампион Интер проучва възможността да привлече едновременно Ману Коне от Рома и Къртис Джоунс от Ливърпул през това лято. Треньорът Кристиан Киву иска да преобрази халфовата си линия след очакваната раздяла с Давиде Фратези. Според "Тутоспорт", Коне е основната трансферна цел за „нерадзурите“. Френският полузащитник се присъедини към Рома от Борусия (Мьонхенгладбах) през лятото на 2024 г. срещу 18 млн. евро плюс 2 млн. под формата на бонуси. До момента той има 81 мача за „джалоросите“, в които е допринесъл с 4 гола и 6 асистенции.

Въпреки че договорът на Коне е до юни 2029 г. с нетна заплата от 2.8 милиона евро на сезон, Рома може да се съгласи на продажба, за да отговори на изискванията на финансовия феърплей.

Интер вече направи неуспешен опит да привлече Коне миналия август, но сега е готов да поднови интереса си по препоръка на Киву. Евентуална сделка може да включва размяна, при която Рома да получи Карлос Аугусто и/или Фратези, което би удовлетворило нуждите и на двата клуба.

Потенцалното привличане на Ману Коне не изключва възможността за още един нов полузащитник. Къртис Джоунс има договор с Ливърпул до юни 2027 г. и получава скромната заплата от 500 000 евро на сезон, което прави сделката финансово изгодна. Английският национал е разглеждан като допълнение, а не като заместник на Коне.

Къртис Джоунс е съгласен да премине в Интер

И двамата играчи са родени през 2001 г., което съответства на политиката на Интер да привлича футболисти в най-силните им години. Джоунс се явява и алтернатива на мечтата за привличането на Нико Пас, за когото се очаква Реал Мадрид да активира клауза за обратно откупуване от Комо за 10 млн. евро в края на сезона, преди да реши бъдещето му.

