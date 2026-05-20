Интер и Киву се разбраха за новия договор

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву ще подпише нов договор с клуба, съобщават Николо Скира и Фабрицио Романо.

Контрактът на румънския специалист ще стане факт до края на месец май. Той ще бъде до лятото на 2028 година с опция да се удължи с още година и със сериозно увеличена заплата от 4 млн. евро на сезон. Киву застана начело на "нерадзурите" преди по-малко от година след напускането на Симоне Индзаги. В дебютната си кампания той изведе тима до дубъл в Италия от титла и купа.

Настоящият договор на 45-годишния треньор е до лятото на 2027 година. Преди да застане начело на Интер той води юношеските формации на миланския гранд, както и мъжкия отбор на Парма.