Интер и Киву се разбраха за новия договор

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву ще подпише нов договор с клуба, съобщават Николо Скира и Фабрицио Романо.

Контрактът на румънския специалист ще стане факт до края на месец май. Той ще бъде до лятото на 2028 година с опция да се удължи с още година и със сериозно увеличена заплата от 4 млн. евро на сезон. Киву застана начело на "нерадзурите" преди по-малко от година след напускането на Симоне Индзаги. В дебютната си кампания той изведе тима до дубъл в Италия от титла и купа.

Настоящият договор на 45-годишния треньор е до лятото на 2027 година. Преди да застане начело на Интер той води юношеските формации на миланския гранд, както и мъжкия отбор на Парма.

Абе, къде е Артета?

Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Лудогорец се насочва към испански специалист

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

