Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

Младият талант на Арсенал Макс Дауман записа поредния си рекорд през този сезон със снощното спечелване на титлата в английския елит.

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

Със своите 16 години и 144 дни дясното крило се превърна в най-младия шампион в историята на Премиър лийг. Англичанинът подобри досегашния рекорд на Фил Фоудън от Манчестър Сити през сезон 2017/18: 17 години и 350 дни. Досегашното върхово постижение само в Арсенал пък беше на Гаел Клиши през 2003/04: 18 години и 294 дни.

At just 16 years and 139 days old, Arsenal’s Max Dowman is officially the YOUNGEST Premier League winner in HISTORY! 🌟 pic.twitter.com/v5AMuHKfrB — Gooner Chris (@ArsenalN7) May 20, 2026

През настоящата кампания Дауман е записал 12 мача във всички турнири за първия състав на “артилеристите”, като в тях има един гол и една асистенция при 415 изиграни минути.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages