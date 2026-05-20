Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

Младият талант на Арсенал Макс Дауман записа поредния си рекорд през този сезон със снощното спечелване на титлата в английския елит.
Със своите 16 години и 144 дни дясното крило се превърна в най-младия шампион в историята на Премиър лийг. Англичанинът подобри досегашния рекорд на Фил Фоудън от Манчестър Сити през сезон 2017/18: 17 години и 350 дни. Досегашното върхово постижение само в Арсенал пък беше на Гаел Клиши през 2003/04: 18 години и 294 дни.
През настоящата кампания Дауман е записал 12 мача във всички турнири за първия състав на “артилеристите”, като в тях има един гол и една асистенция при 415 изиграни минути.
