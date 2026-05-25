Уест Хам ще освободи Нуно Еспирито Санто всеки момент

Ръководството на Уест Хам ще уволни мениджъра на тима Нуно Еспирито Санто всеки момент, твърдят местните медии. Двете страни вече преговарят за прекратяване на договорните ангажименти на наставника, след като вчера “чуковете” изпаднаха от Премиър лийг след 14 години в най-високото ниво на английския футбол. Португалецът пристигна при лондончани през септември и подписа контракт за три години, но в контракта е заложена клауза, че той може да напусне в случай на изпадане.

Нуно Еспирито Санто също имаше доста турбулентен сезон, след като започна кампанията на Нотингам Форест, но бе уволнен след едва три двубоя, само за да бъде назначен две седмици по-късно за заместник на Греъм Потър в Уест Хам. Португалецът пое “чуковете” с актив от три точки и завърши с 39, което е най-високият резултат на изпадащ клуб от Бирмингам и Блекпул през 2011 година.

Снимки: Gettyimages