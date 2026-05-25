  • 25 май 2026 | 18:28
Левски с първи трансфер, плаща сериозна сума за крило

Левски ще се подсили с крилото на Санта Клара Рейналдо. Това съобщава португалското издание “Ojogo”. “Сините” ще платят 1,5 милиона евро за 80% от правата на футболиста.

Рейналдо игра през последния сезон като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш. Там записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения и се отличи с 3 асистенции.

Бразилецът е на 24 години и титулярната му позиция е на левия фланг на атаката. Юноша е на Крисиума, а след това преминава в дублиращия тим на Атлетико (Паранензе). Играе още за КС Алагоано, Гуарани и Алверка. С последния тим печели промоция за “Лига Португал”.

