Все още няма официална информация от Лудогорец за Хьогмо - бил в отпуск и извън България

Ситуацията около Пер-Матиас Хьогмо остава неясна, като норвежецът не води Лудогорец в последния мач от сезона в efbet Лига срещу ЦСКА.

До момента няма официална информация от страна на "орлите", макар че в днешния ден на страницата на клуба в социалната мрежа се появиха няколко публикации - нито една от тях обаче не е свързана с Хьогмо, за липсата на когото в Разград се разбра, след като излезе стартовият състав на "зелените", час преди срещата с "армейците".

По-рано пък в Швеция беше съобщено, че опитният специалист е уволнен от българския клуб. По неофициална информация, разпространена в Разград, старши треньорът няма да води мача, защото е излязъл в отпуск и не се намира в България.