Венгер поздрави Арсенал с чаша червено вино в ръка

Веднага след като стана ясно, че Арсенал триумфира с титлата в Премиър лийг след 22-годишно прекъсване, от клуба публикуваха триминутно видео в социалните мрежи, с което стартираха шампионските празненества.
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг
Начало на видеото, в което са събрани най-различни кадри, дава легендарният мениджър на клуба Арсен Венгер, който се обръща към настоящия тим с думите: “Вие успяхте. Шампионите продължават, докато другите спират. Това е вашето време. Сега продължавайте и се наслаждавайте на всеки момент”, а накрая завършва краткото си послание с чаша червено вино в ръка.
Именно бившият френски мениджър донесе предишната титла на Арсенал в английския елит през сезон 2003/04, когато тимът остана непобеден в първенството и така написа история. Освен това настоящият наставник на “артилеристите” Микел Артета е бивш възпитаник на Венгер по време на периода си като футболист на лондончани. Тогава някогашният испански халф дори получи капитанската лента на отбора.
