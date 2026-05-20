Двама от Арсенал може да останат без шампионски медал

Арсенал си осигури първата титла в Премиър лийг от 22 години насам след драматична битка с Манчестър Сити през целия сезон. „Артилеристите“ бяха коронясани за шампиони, след като Манчестър Сити стигна само до равенство 1:1 срещу Борнемут, което позволи на хората на Микел Артета да триумфират с титлата кръг преди края.

Отборът от Северен Лондон водеше в класирането през по-голямата част от кампанията и ще вдигне престижния трофей след неделния си мач срещу Кристъл Палас. Медалите ще бъдат разпределени между треньорския щаб, играчите и персонала на клуба по преценка на ръководството.

Според правило C.13 от наръчника на Висшата лига на Арсенал ще бъдат връчени 40 възпоменателни медала. Всеки футболист, който е записал поне пет участия в мачове от първенството през настоящия сезон, автоматично се класира за медал.

Клубът може да поиска и допълнителни медали. Това обаче изисква одобрение от борда на Премиър лийг и ще бъде разрешено само ако повече от 39 играчи са покрили прага от пет срещи в шампионата.

До момента 24-ма играчи от състава на „артилеристите“ са натрупали пет или повече участия във Висшата лига. Сред тях е и 16-годишният Макс Дауман, който също има пет мача на сметката си.

Въпреки това двама членове на първия отбор не са сигурни за своите медали. Единият е вратарят Кепа Арисабалага, който не е записал нито едно участие в Премиър лийг за Арсенал, въпреки че е играл в 11 мача за купите. Подобна е ситуацията и с третия вратар Томи Сетфорд, който е представял клуба само за три минути в турнира за ФА Къп през този сезон.

