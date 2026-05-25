Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

  • 25 май 2026 | 16:32
  • 2336
  • 2
Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

Дженаро Гатузо застава начело на Лацио вместо Маурицио Сари, обявиха медиите в Италия. Преговорите между него и ръководството на клуба са приключили със споразумение за 2-годишен договор.

За последно световният шампион водеше националите на Италия, но напусна след неуспеха в Босна и Херцеговина в квалификациите за Световното първенство.

За последно Гатузо беше наставник в Серия "А" през 2021 година, когато напусна Наполи. После за няколко дни той беше с договор с Фиорентина.

Официално Сари все още не е напуснал, но това изглежда сигурно, след като цял сезон наставникът е в конфликт с боса Клаудио Лотито. “Орлите” финишираха девети и няма да играят в евротурнирите.

Сари: Лацио не ме слушаха, но това е отборът с най-висок морал
Сари: Лацио не ме слушаха, но това е отборът с най-висок морал
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Босът на Милан ще уволнява наред след фиаското

Босът на Милан ще уволнява наред след фиаското

  • 25 май 2026 | 11:11
  • 3637
  • 4
Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус

Шампионската лига не е виждала такова падение на Милан и Ювентус

  • 25 май 2026 | 10:32
  • 12502
  • 7
Уест Хам с обръщение след изпадането

Уест Хам с обръщение след изпадането

  • 25 май 2026 | 10:05
  • 10920
  • 3
Тъжният Деклан Райс след триумфа на Арсенал

Тъжният Деклан Райс след триумфа на Арсенал

  • 25 май 2026 | 09:42
  • 14373
  • 1
Ще има ли промяна и в Нюкасъл? Еди Хау разкри плановете си

Ще има ли промяна и в Нюкасъл? Еди Хау разкри плановете си

  • 25 май 2026 | 09:29
  • 7341
  • 1
Спалети: На Ювентус му липсва характер

Спалети: На Ювентус му липсва характер

  • 25 май 2026 | 07:59
  • 3147
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

След изненадата за Купата на Португалия: Бенфика дебне ЦСКА в Лига Европа

  • 25 май 2026 | 15:41
  • 8054
  • 22
11-те на Локомотив и Ботев

11-те на Локомотив и Ботев

  • 25 май 2026 | 16:41
  • 1994
  • 1
11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

11-те на Черно море и Арда - решаващ бой в квартал "Чайка"

  • 25 май 2026 | 16:47
  • 1003
  • 0
Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Пирея „пламна“ след триумфа на Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 25 май 2026 | 08:58
  • 18073
  • 24
Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

Мони Николов се раздели с Локомотив (Новосибирск) с емоционален пост

  • 25 май 2026 | 11:24
  • 18565
  • 23
Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

Исторически шок за Реал Мадрид: нито един в селекцията на Испания за СП

  • 25 май 2026 | 13:53
  • 15196
  • 25