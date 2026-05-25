Гатузо се завръща като треньор в Серия "А"

Дженаро Гатузо застава начело на Лацио вместо Маурицио Сари, обявиха медиите в Италия. Преговорите между него и ръководството на клуба са приключили със споразумение за 2-годишен договор.

За последно световният шампион водеше националите на Италия, но напусна след неуспеха в Босна и Херцеговина в квалификациите за Световното първенство.

За последно Гатузо беше наставник в Серия "А" през 2021 година, когато напусна Наполи. После за няколко дни той беше с договор с Фиорентина.

Официално Сари все още не е напуснал, но това изглежда сигурно, след като цял сезон наставникът е в конфликт с боса Клаудио Лотито. “Орлите” финишираха девети и няма да играят в евротурнирите.

Сари: Лацио не ме слушаха, но това е отборът с най-висок морал