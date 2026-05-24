  • 24 май 2026 | 20:02
Ивайло Станчев: Искахме много да спечелим

Черноморец (Балчик) спечели първенството след 4:0 в Каспичан, като гост Ботев (Нови пазар). Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) е първенецът на Североизточната Трета лига

Ивайло Станчев, треньор на първенеца коментира пред клубния сайт.

„Започнахме мача добре и в първите десетина минути създадохме две стопроцентови ситуации, които за съжаление пропуснахме и дадохме шанс на опонента да се окопити. В края на първата част дойде и неприятният момент с двата червени картона за капитаните на двата отбора. Втората част започнахме както и първата – с няколко добри шанса, но този път успяхме да отбележим и от там си улеснихме задачата до края на срещата. Искахме много да спечелим, за да можем да отпразнуваме трофея с нашите привърженици в последното домакинство за сезона, като по този начин им се отблагодарим за безрезервната подкрепа през цялата кампания. Надявам се да го превърнем в празник  за зрителите“.

