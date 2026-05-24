Насер Ал-Хелаифи поздрави Лудогорец за шампионската титла при жените



Председателят на асоциацията на Европейските футболни клубове Насер Ал-Хелаифи изпрати поздравителен адрес до президента на ПФК Лудогорец Александър Александров по повод спечелената шампионска титла на женския отбор на клуба в Българската женска футболна лига.



В своето писмо Ал-Хелаифи, който е и президент на ПСЖ, поздравява ръководството, футболистките, треньорския щаб и всички в клуба за постигнатия успех, като подчертава, че шампионската титла е отражение на упорития труд, отдадеността и професионализма на целия екип.



"Спечелването на лигата е голямо постижение и отразява усилената работа и отдадеността на всички в клуба", се казва в поздравителния адрес.



Председателят на Европейските футболни клубове пожелава на Лудогорец успех и в оставащите мачове до края на сезона.



Насер Ал-Хелаифи посети България през 2016 г., когато неговият ПСЖ гостува на Лудогорец в мач от груповата фаза на Шампионската лига. Катарецът изгледа двубоя на Националния стадион "Васил Левски" в компанията на собственика на "орлите" Кирил Домусчиев", написаха от клуба.