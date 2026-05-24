Иван Станчев: Мачът с Рилци не ни достави удоволствие

Волов Шумен 2007 отнесе гостуващия Рилци (Добрич) с 6:0. Срещата е от 33-ия кръг на Североизточната Трета лига. Тя продължи до средата на първото полувреме, когато съдията даде последен съдийски сигнал. Тогава гостите останаха със седем футболисти на терена.

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Наистина не разбирам защо Рилци изпада в такава комична ситуация. Поне да се бяха обадили предварително и щяхме да пуснем 30% юноши, за да няма толкова голяма разлика. И ние бяхме без хора. Златин Боянов изтърпява наказание, имахме и двама контузени. На пейката бяха само юноши, които можеше да стартират от началото. Освен това защо изобщо идват, след като имат толкова проблеми. Усетих, че футболистите на Рилци са коректни вътрешно. Не искат да падат по този грозен начин, а да има борба, битка, съприкосновение. Просто и на нас не ни беше никакво удоволствие да играем в този мач. Искаме да има съпротива, тренирали сме цяла седмица. В един момент момчетата се усетиха накъде отиват нещата и започнаха да играят за Митко Игнатовски, който се бори за голмайсторския приз в шампионата$.