Кюмюрджиев: Браво на младите

Едноименният тим на Созопол се наложи с 1:0 над Секирово в Раковски. Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол излъга Секирово

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от представянето ни. От играта и от резултата. Но най-вече съм изключително доволен от представянето на младите футболисти, на които дадохме шанс. В състава играха три момчета, родени 2008 година, едно момче – 2007 г. и един футболист 2006 г.. За тях се радвам, защото това е пътят на Созопол. В такива мачове се каляват и трупат опит в мъжкия футбол“.