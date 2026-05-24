Очаквайте на живо: Гран При на Канада във Формула 1

Сезонът във Формула 1 продължава с второ поредно състезание на територията на Северна Америка, а именно Гран При на Канада. От полпозишъна в Монреал ще потегли миналогодишният победител на „Жил Вилньов“ Джордж Ръсел, който ще раздели първата редица със съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели.

Зад двамата от втория ред ще потеглят световният шампион Ландо Норис и неговият съотборник в Макларън Оскар Пиастри. Зад тях Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Исак Хаджар, Шарл Леклер, Арвид Линдблад и Франко Колапинто ще оформят топ 10 на стартовата решетка.

Състезанието за Гран При на Канада, пети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 23:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

