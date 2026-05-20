  3. Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май, съобщиха от "Герена". Срещу ЦСКА 1948 ще бъде неговият последен мач за "сините".

"ПФК "Левски" информира своите привърженици и представителите на медиите, че от края на месец май Георги Костадинов ще заеме поста спортен директор в клуба.

Костадинов е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличи с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на "Левски".

Решението е част от дългосрочната стратегия на клуба за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на "Левски", да имат водеща роля в развитието на клуба.

В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба.

До края на сезона Георги Костадинов ще продължи да изпълнява ролята си на капитан на представителния тим. Последният му официален мач ще бъде в понеделник 25.05.2026 г. срещу отбора на ЦСКА 1948.

Ръководството на клуба пожелава още много успехи на Георги Костадинов в новата му роля", написаха от клуба.

На „Васил Левски“ няма усещане за финал

