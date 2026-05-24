  След хабер от Армения: вече са ясни всички възможни съперници на Левски в ШЛ

След хабер от Армения: вече са ясни всички възможни съперници на Левски в ШЛ

Левски вече знае всички свои потенциални съперници за първия квалификационен кръг в Шампионска лига. Последната въпросителна вече е премахната с титлата на Арарат в Армения. Триумфът на тима осигури мястото на уелския ТНС в групата на поставените тимове. Другият вариант бе, ако Ноа бе станал шампион да е сред поставените. Ясно е, че Левски ще бъде непоставен, следователно островитяните са една от опциите за "сините" на старта.

Левски подсилва халфовата линия за новия сезон

Единственото неясно около първия кръг в Шампионска лига е кой ще бъде представителят на Албания. Който и да триумфира в албанското първенство, ще бъде непоставен, като по този начин няма как да се изправи срещу Левски.

Всички потенциални съперници на Левски: Шамрок Роувърс (Ирландия), КуПС Куопио (Финландия), Дрита (Косово), Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина), Викингур Рейкявик (Исландия), Кайрат Алмати (Казахстан), Университатя Крайова (Румъния), Рига (Латвия), Клаксвик (Фарьорски острови), Флора Талин (Естония), Ларне (Северна Ирландия), Петрокуб (Молдова), ТНС (Уелс)

Вероятно УЕФА ще раздели отборите на регионален принцип, както обикновено прави, но разбивките стават ясни обикновено в деня преди жребия или в самата сутрин преди тегленето.

