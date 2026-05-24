  • 24 май 2026 | 20:18
Валентин Валентинов: Един от най-добрите ни мачове

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 2:1 над Левски II (София). Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига.

ОФК Костинброд обърна дубъла на Левски (София)

Валентин Валентинов, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Категорично един от най-добрите ни мачове! Доминирахме през цялото време. Изпитвах удоволствие да наблюдавам футболистите ни. Положенията валяха едно след друго и най-логичното се случи. Заслужена победа! Поздравявам момчетата за характера, който проявиха. Бяхме с група само от 13 човека, много от момчетата играха отвъд предела на силите им, но не спряха докато не обърнаха мача. Благодаря на феновете за подкрепата. Щастлив съм че завършихме непобедени вкъщи“.

