Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Вуликич: Левски е най-популярният и обичан отбор

Вуликич: Левски е най-популярният и обичан отбор

  • 19 май 2026 | 16:12
  • 690
  • 2

Стипе Вуликич пристигна в Левски през зимата от Сампдория. "Сините" платиха за него около 150 000 евро. 25-годишният хърватин взе участие в пет двубоя, а в края на април получи контузия, която го извади от игра до края на сезона.

Анализ: Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине първия кръг на ШЛ
Анализ: Левски е третият отбор с най-големи шансове да премине първия кръг на ШЛ

"Когато пристигнах през зимата, видях, че разполагаме с качествен отбор и треньор. Той не допускаше и най-малкото отпускане. Трябваше да бъдем фокусирани по време на всяка тренировка и в мачовете. Затова спечелихме титлата. Бяхме постоянни. Успяхме да победим всички по-малки съперници, говоря за отборите, които са под нас в класирането. Именно в тези мачове печелиш или губиш шампионата, докато Лудогорец се подхлъзна на няколко пъти и ние се възползвахме.

Претърпях операция, защото счупих пета метатарзална кост. Това сложи край на сезона ми. Случи се без никакъв контакт. Просто преместих цялата си тежест върху десния си крак при приземяване и усетих, че нещо щракна. Това е неприятна травма, често срещана при спортистите. Много трудно и бавно се възстановяваш от нея.

Не само в града, а и в цялата страна Левски е най-популярният и обичан отбор. Той е като Хайдук. Много е хубаво чувството, когато играеш и в дербито срещу ЦСКА. Страхотна атмосфера се създава по трибуните. Има и друг отбор, който носи това име, но е ЦСКА 1948. Добър тим са, но нямат толкова фенове. Но определено Левски е най-следваният отбор, навсякъде, където играем, привържениците са плътно зад нас", заяви той пред slobodnadalmacija.hr.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

  • 19 май 2026 | 11:05
  • 1644
  • 3
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

  • 19 май 2026 | 10:48
  • 3016
  • 2
Тодор Янчев празнува юбилей

Тодор Янчев празнува юбилей

  • 19 май 2026 | 10:21
  • 1659
  • 8
Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

  • 19 май 2026 | 10:14
  • 1987
  • 0
Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

  • 19 май 2026 | 10:03
  • 3084
  • 1
В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

  • 19 май 2026 | 09:55
  • 2834
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 25170
  • 66
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 1536
  • 1
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 5389
  • 6
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 3546
  • 3
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 17249
  • 8
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 17674
  • 15