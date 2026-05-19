Вуликич: Левски е най-популярният и обичан отбор

Стипе Вуликич пристигна в Левски през зимата от Сампдория. "Сините" платиха за него около 150 000 евро. 25-годишният хърватин взе участие в пет двубоя, а в края на април получи контузия, която го извади от игра до края на сезона.

"Когато пристигнах през зимата, видях, че разполагаме с качествен отбор и треньор. Той не допускаше и най-малкото отпускане. Трябваше да бъдем фокусирани по време на всяка тренировка и в мачовете. Затова спечелихме титлата. Бяхме постоянни. Успяхме да победим всички по-малки съперници, говоря за отборите, които са под нас в класирането. Именно в тези мачове печелиш или губиш шампионата, докато Лудогорец се подхлъзна на няколко пъти и ние се възползвахме.



Претърпях операция, защото счупих пета метатарзална кост. Това сложи край на сезона ми. Случи се без никакъв контакт. Просто преместих цялата си тежест върху десния си крак при приземяване и усетих, че нещо щракна. Това е неприятна травма, често срещана при спортистите. Много трудно и бавно се възстановяваш от нея.



Не само в града, а и в цялата страна Левски е най-популярният и обичан отбор. Той е като Хайдук. Много е хубаво чувството, когато играеш и в дербито срещу ЦСКА. Страхотна атмосфера се създава по трибуните. Има и друг отбор, който носи това име, но е ЦСКА 1948. Добър тим са, но нямат толкова фенове. Но определено Левски е най-следваният отбор, навсякъде, където играем, привържениците са плътно зад нас", заяви той пред slobodnadalmacija.hr.