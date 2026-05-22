След 5-дневна пауза: Левски поднови тренировки без Сангаре

Днес сутринта Левски проведе първата си тренировка за седмицата. Наставникът на “сините” Хулио Веласкес бе дал петдневна почивка на играчите преди последния мач за сезона, който е срещу ЦСКА 1948 и ще се проведе на 25 май (понеделник) от 20:30 часа в Бистрица.

От заниманието отсъстваха Стипе Вуликич и Мустафа Сангаре. Защитникът се възстановява от травма и е аут от дълго време. Ситуацията със Сангаре не е притеснителна. Таранът напусна принудително терена малко преди края на последния сблъсък срещу ЦСКА. Прегледите са установили, че не става въпрос за нещо сериозно, но Веласкес предпочита да го съхрани, тъй като доскоро се лекуваше от по-тежка травма, извадила го от строя за около два месеца.