Манол Георгиев: Младите ме зарадваха

Изпадналият вече Асеновец (Асеновград) се наложи с 4:2 над гостуващия му Розова долина (Казанлък). Срещата е от 37-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Манол Георгиев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Много се радвам за младите момчета, които взеха участие в мача. По принцип почти през целия сезон даваме шанс на доста от тях, но в този мач направих пет смени, като и петте момчета, които влязоха, бяха от юношите. Наясно съм, че всички отбори не играят на максимума в последните кръгове, но мога да видя отношението на футболистите и да преценя до колко се влагат и стараят. Играха добре, имаха желание и това няма как да не ни радва. Защото в крайна сметка в тези мачове трупат опит. Ако искат да играят мъжки футбол, това е пътят и трябва да го разберат, че трябва да тренират и да са отговорни. Никой нищо няма да им даде даром, но пък самите те могат да постигнат много, ако имат цели и ги преследват. Това беше последното ни домакинство и искам да благодаря на хората, които ни подкрепяха през целия сезон. Остава ни още един мач и след него ще видим какво ще се случва от тук нататък“.