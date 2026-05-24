Следете на живо всички мачове от последния кръг на Премиър лийг

В момента се играят всички десет мача от 38-ия кръг на Премиър лийг. Голяма част от тях ще определят представителите на шампионата в трите турнира на УЕФА, както и последния тим, сбогувал се с елита. По традиция, която ще спазва години наред, двубоите стартират по едно и също време, като на всеки стадион първият съдийски сигнал прозвуча в 18:00 часа българско време.

Миналогодишният шампион Ливърпул приема Брентфорд, като при липса на изненада, ще се класира за Шампионската лига, но това със сигурност ще лиши неговия опонент от евроучастие. Съндърланд и Челси се изправят един срещу друг на стадиона на „черните котки“ в пряк сблъсък за място в европейските клубни турнири. Борнемут ще преследва същата цел при гостуването си на Нотингам Форест, който ще играе само за своята чест. Друг тим с евроамбиции е Брайтън, който е домакин на Манчестър Юнайтед, класирал се за ШЛ. Фулъм и Нюкасъл ще премерят сили в Лондон, но техните шансове за Лигата на конференциите са илюзорни. Ако шампионът в Лига Европа Астън Вила не успее да запази четвъртото си място при визитата си на Манчестър Сити, това би било благоприятно за шестия в класирането заради висящата шеста квота за ШЛ.

Що се отнася до битката за оцеляване, Тотнъм е домакин на Евертън и би трябвало равенство да му е достатъчно, за да избегне изпадането. Уест Хам ще преследва задължителна победа срещу Лийдс, надявайки се и на грешна стъпка на „шпорите“. Останалите два мача: Кристъл Палас – Арсенал и Бърнли – Уулвърхамптън са без особено значение за крайното класиране. В единия случай гостите вече си осигуриха титлата, а в другия се срещат два изпаднали отбора.